كورونا/إسرائيل: 6474 مصابا في اقل من يوم واحد والنسبة الإيجابية في ارتفاع

في صندوق كلاليت قمنا حتى الآن بتلقيح حوالي 13000 شخص من سن 60 وما فوق، وحجز 22000 شخص موعدًا آخر

كشفت الإحصاءات الرسمية عن تسجيل 6570 إصابة بكورونا خلال يوم أمس، فيما تم اليوم الاثنين تجاوز هذا العدد في المساء (حتى الساعة 17:30) بتسجيل 6474 إصابة بالفيروس. هذا وتشير الأرقام الى تواصل ارتفاع معدل الفحوصات الإيجابية ويقف الآن عند 5.71٪ - بإجمالي 114000 فحص تم فك رموزها. ومن المحتمل أن نصل بالفعل إلى 10000 حالة إصابة محققة في اليوم الواحد.

مع العلم أن التوقعات التي وضعت أمام رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الأمن بيني غانتس تتحدث عن عشرة آلاف حالة محققة في اليوم، وفي الأسبوع التالي تقفز الى 30 ألف، وتقفز بعد أسبوعين الى 60 ألف، بحسب النشر في هيئة البث الرسمية الإسرائيلية.

وكان الرقم الذي تم التحقق منه أمس أعلى 3.6 مرة مقارنة بالأحد الماضي، عندما تم تشخيص 1806 فحصا ايجابيا لكورونا. وقبل أسبوعين، سجل يوم الأحد 1021 حالة، وبالتالي فإن رقم الأمس هو 6.5 أضعاف ما كان عليه قبل أسبوعين. إذا عدنا أسبوعًا آخر إلى الوراء، في 12 كانون الأول/ ديسمبر، قبل ثلاثة أسابيع، كان عدد الحالات المثبتة 492 ما يعني أن الأعداد بالأمس تضاعفت أكثر من 13 مرة مقارنة بيوم الأحد قبل ثلاثة أسابيع.

على الرغم من القفزة الحادة في عدد المرضى الذين تم التحقق من إصابتهم بالعدوى، لا يزال عدد المرضى في المستشفى ثابتًا نسبيًا. ويخضع للعلاج في المستشفيات حاليا 210 مصابين بكورونا، 108 منهم حالتهم خطيرة، فيما يخضع 35 مريضًا من بينهم للتنفس الصناعي. وتجدر الإشارة الى أن حوالي 76٪ من الحالات الشديدة لم يتلقى الأفراد فيها التطعيم إطلاقاً.

في غضون ذلك، بعد يوم من موافقة وزارة الصحة على اللقاح الرابع للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، حجز أكثر من 50000 إسرائيلي موعدًا للجرعة الإضافية. ولم تنشر وزارة الصحة بيانات عن عدد الملقحين في اللقاح الرابع، لكن وفقًا لبيانات صناديق المرضى، سجل صندوق مكابي حوالي 45000 موعدًا، من أصل 300000 مؤهل، وتم تطعيم 6000 بالفعل. في "مئوحيدت" ، تم حجز 9000 موعد من أصل 120.000 مؤهل وتم تطعيم 3.000، وفي لئوميت تم حجز 5000 موعد من أصل 74000 شخص مؤهل وتم تطعيم حوالي 1000 عضو بالفعل. في صندوق كلاليت الصحي، قمنا حتى الآن بتلقيح حوالي 13000 شخص من سن 60 وما فوق، وحجز 22000 شخص موعدًا آخر.

وفي وقت سابق اليوم عقد البروفسور سلمان زرقا، المسؤول عن إدارة الوباء، مؤتمرًا صحفيًا تحدث فيه ضد موقف وزير التربية والتعليم يفعات شاشا بيتون وأوضح أنه طالما أن موجة الأوميكرون تنتشر في البلاد، فلا داعي لمناقشة العودة الى مخطط "الصف الأخضر". وأضاف أنه على الرغم من أن ذروة الموجة الخامسة لا تزال أمامنا، إلا أنه سيتبعها انخفاض سريع. وشدد على أن سياسة وزارة الصحة لا تتفق مع سياسة "العدوى بأعداد واسعة "، كما خرج ضد مؤيدي مناعة القطيع - بحجة أنها لا تستند إلى أساس علمي.