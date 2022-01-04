مقتل طيارين في تحطم مروحية تابعة للجيش الإسرائيلي قبالة شاطئ حيفا

وقدم وزير الأمن بيني غانتس بدوره التعازي لذوي ضحايا سقوط المروحية، وتمنى الشفاء التام للطيار المصاب

سمح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صباح اليوم (الثلاثاء) بنشر أسماء طياري سلاح الجو الذين وجدا مصرعهما في تحطم مروحية عسكرية في حيفا أمس، المقدم إيرز سحياني والرائد حين فوغل. يبلغ سحياني من العمر 38 عاما وهو متزوج وأب لثلاثة أولاد وشغل منصب نائب قائد سلاح الجو في رمات دافيد. وفوغل يبلغ 2 عاماً، من حيفا ، وهو طيار مروحية. أما الشخص الثالث الذي وصل المستشفى بحالة حرجة فقد تحسنت حالته، وهو بكامل وعيه، ويتوقع نقله من العلاج المكثف الى قسم عادي، حسبما أبلغ مستشفى رامبام.

وعلق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، البريجادير جنرال ران كوخاف، في مقابلة إذاعية مع "ريشت بيت" عن الحادث بالقول "يبدو الأمر على أنه حادث خلال رحلة تدريب. يتم بذل كل جهد لاستجواب أولئك الذين نجوا حتى نتمكن من فهم ما جرى بصورة أفضل. يجري الحديث عن رحلة معقدة للغاية وتتطلب خبرة موجودة أصلاً عند هذا الفريق ".

وبادر رئيس الوزراء نفتالي بينيت الليلة فور سماعه أنباء وفاة فوغل وسحياني الى تقديم التعازي لذوي الضحايا "أود ان أتقدم بخالص التعازي الى العائلات. طيارا القوات الجوية الذين سقطا في الحادث كانا من بين أفضل أبنائنا. ولن ينسى شعب اسرائيل مساهمتهما ليلا ونهارا في الأمن القومي".

وقدم وزير الأمن بيني غانتس بدوره التعازي لذوي ضحايا سقوط المروحية، وتمنى الشفاء التام للطيار المصاب. وأضاف في بيان أصدره عقب الحادث "أعدكم بأن يحقق الجيش الإسرائيلي في أسباب الحادث ويستخلص الدروس اللازمة. أود أن أشكر قوات الإنقاذ التي تصرفت بسرعة وفي ظل ظروف صعبة لتحديد مكان طاقم المروحية ".

ويضيف موقع واينت بأن غواصين عملوا على إنتشال الطيارين من قمرة قيادة المروحية التي سقطت وغرقت في البحر. وتمكن الفرد الثالث ضمن أفراد الطاقم، وهو نقيب في البحرية، من تخليص نفسه بنفسه، وتم نقله بعد ذلك الى مستشفى رامبام في حالة معقولة. وأوضح قائد السرب الجوي العميد أمير لازار الليلة الماضية: كانت العملية معقدة تحت جنح الظلام، وتتطلب الأمر وقتًا طويلا للوصول الى المروحية لعدم توفر معلومات عن مكان سقوطها. وأضاف "المروحيات البحرية مزودة بطوافات تساعدها على اللطفو فوق الماء، إذا تم تفعيلها. من السابق لأوانه الجزم فيما إذا كانت الوسائل قد تم تفعيلها حقا أم لا".