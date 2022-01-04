إسرائيل: أكثر من 10000 مصاب بكورونا والنداء قائم بأخذ التطعيم الرابع

ارتفعت نسبة النتائج الإيجابية التي تم الحصول عليها إلى 5.51٪. كما استمر معامل العدوى في الارتفاع

كشفت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل 10644 إصابة بفيروس كورونا أمس، من بين نحو 197 ألف فحص تم إجراؤه، وارتفعت في الوقت نفسه، نسبة النتائج الإيجابية التي تم الحصول عليها إلى 5.51٪. كما استمر معامل العدوى في الارتفاع، حيث وقف عند 1.91 هذا الصباح، وهو ما يشير الى إلى انتشار واسع جدًا للجائحة.

كما أشارت معطيات وزارة الصحة الى ارتفاع في عدد مرضى كورونا في المستشفيات في جميع أنحاء البلاد حيث وصل إلى 236، وتصنف 117 حالة على أنها خطيرة.

وفي غضون ذلك، تم الإعلان عن قيام مدير عام وزارة الصحة البروفسور نحمان آش بتلقي الجرعة الرابعة التي أقرت الحكومة مؤخرًا إعطاءها لمن هم فوق الستين عامًا، إضافة الى من يعانون من مشاكل صحية. وعلق آش على خطوته بالقول "إنه لأمر مثير أن تتلقى الجرعة المنشطة الثانية". ودعا آش كل من لم يتم تطعيمه بعد، أن يذهب ويفعل ذلك، وأوضح أنه "بالرغم من حالة التردد التي سبقت اتخاذ القرار بإعطاء الوجبة المنشطة الثانية من اللقاح، بهدف مراجعة كافة المعلومات المتعلقة بالأمر ، لكننا بمجرد الموافقة عليه فإننا على يقين من أنه سيساعدنا في التعامل مع الوباء".

وتسود اسرائيل حالة من القلق والغموض حيال ما ستتكشف عنه الصورة المتعلقة بتأثير متحور اوميكرون شديد العدوى على الحياة عامة، ابتداء من سير الأمور في المدارس مروراً بالعمال والموظفين وتأثير ذلك على الاقتصاد. ويبقى الشغل الشاغل مدى قدرة المستشفيات في اسرائيل على التعامل مع سيناريوهات يغلب عليها الطابع المأساوي مثل وصول أعداد هائلة من المرضى الى أعتاب المستشفيات.

مع العلم أن التوقعات التي وضعت أمام رئيس الوزراء نفتالي بينيت ووزير الأمن بيني غانتس تتحدث عن عشرة آلاف حالة محققة في اليوم، وفي الأسبوع التالي تقفز الى 30 ألف، وتقفز بعد أسبوعين الى 60 ألف، بحسب النشر في هيئة البث الرسمية الإسرائيلية.