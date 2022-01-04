إسرائيل في الطريق للانضمام إلى اتفاقية اسطنبول لمكافحة العنف ضد المرأة

أنشأ المركز خطًا هاتفيًا حيث يقدم المحامون المشورة المجانية، وتستفيد حوالي 40 امرأة من التمثيل القانوني

عرفت إسرائيل خلال العام الفائت مقتل أكثر من 20 امرأة، وتحولت البيوت إلى "مكان خطير جدًّا" لضحايا العنف الأسري خلال جائحة كورونا، و تفاقم خطر تعرُّض النساء للعنف بسبب الضغط النفسي، مما أثر بشكل خاص على النساء والأطفال وفقًا للخبراء، ومن المقرر أن تنضم إسرائيل بشكل خاص إلى اتفاقية اسطنبول، التي تحارب العنف ضد المرأة وداخل الأسرة خلال الأشهر المقبلة.

اتفاقية إسطنبول هي اتفاقية مناهضة للعنف ضد المرأة، وقعت من طرف 45 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، بإسطنبول، تركيا، دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 1 آب/ أغسطس 2014.

وقالت مديرة مركز راكمان البروفيسورة روث هالبرين-كداري لـ i24NEWS، أن زير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، سلم الأسبوع الماضي، خطابًا رسميًا إلى مجلس المؤتمر يطلب من إسرائيل الانضمام إلى اتفاقية إسطنبول، مضيفة "من أجل أن يتم قبولها ، يجب على إسرائيل أولاً إجراء تغييرات في قوانينها لكي تتماشى تمامًا مع مبادئ الاتفاقية".

وأضافت روث هالبرين-كداري لـ i24NEWS، أنه "يتم تكليف لجنة بالتحقق من أن الدول تفي بالتزاماتها من خلال تقارير الحكومات التي يطلب منها تحديد أفعالها في مكافحة العنف"، مؤكدة أن "الهدف ليس توزيع النقاط الجيدة أو السيئة، بل تقديم المشورة للبلدان، وأعتقد أنه من خلال الانضمام إلى هذه الاتفاقية، ستتخذ إسرائيل خطوة كبيرة إلى الأمام، على طريق القضاء على العنف المستعر في مجتمعها. العنف هو أعقد مشكلة تواجهها المرأة في العالم الأبوي، ونحن بحاجة إلى وضع حد لهذه الآفة "

وأكدت روث هالبرين-كداري لـ i24NEWS، أنه "يمكن لإسرائيل، بحكم تنوع ثقافاتها وأعراقها ودياناتها ، أن تشكل رصيدًا رئيسيًا لاتفاقية اسطنبول ، مما يجلب لها رؤية مختلفة عن رؤية الدول الموقعة الأخرى"، مشددة أن "خصوصية إسرائيل هي أنها دولة عالمية، وهذا هو إختلافها عن باقي الدول، كما يحتل الدين مكانة مركزية في القانون والسلطات، حيث يعتمد الزواج أو الطلاق عليه، لهذا يجب أن نتمكن من إظهار كيف ستتعامل إسرائيل مع هذه التحديات غير الموجودة في أي مكان آخر".

يشار إلى أن مركز راكمان الذي تديره روث هالبرين تم إنشاء في عام 2001، في كلية الحقوق بجامعة بار إيلان، ويعمل هذا المركز الأكاديمي، على تغيير حالة النساء اللاتي اعتُدي عليهن بدنياً في إسرائيل، كما أنشأ المركز خطًا هاتفيًا حيث يقدم المحامون المشورة المجانية، وتستفيد حوالي 40 امرأة من التمثيل القانوني الذي يقدمه المركز في كل عام، كما تمت مساعدة وإحالة ما يقرب من 700 امرأة من قبل متخصصين.

وتابعت روث هالبرين-كداري لـ i24NEWS، "بعد شهر أو شهرين من بدء الوباء، أصبح من الواضح جدًا أن الوباء الصامت كان يتطور بالتوازي، لقد أبلغت النساء بالفعل عن عنف أشد بكثير"، موضحة أنه "لم تعد الظاهرة مخفية، ووسائل الإعلام تنقلها على نطاق واسع وتتشكل المسؤولية الجماعية". مؤكدة أنه "بفضل الحكومة الجديدة، التي تدعم وتهتم بشكل خاص بمكافحة العنف ضد النساء، لدينا سبب يدعو للتفاؤل لأننا نرى التغيير. فهم أن الحل يكمن في العلاج والرعاية، توجيه الاتهام إلى الرجال العنيفين هو شيء جديد ،"

وأردفت روث هالبرين-كداري لـ i24NEWS، "يجب أن يعمل نظام التعليم بشكل أكبر بهذه الطريقة للتحذير من مخاطر وتجاوزات هذا العنف".

انضمام إسرائيل إلى اتفاقية اسطنبول، سيتيح الفرصة لتعزيز الوعي الملموس للأجيال الشابة بهذه الظاهرة لأن الأطفال بشكل عام يشاركون بشكل مباشر أو غير مباشر، كشهود إن لم يكن ضحايا، لأعمال العنف المرتكبة في عائلاتهم.