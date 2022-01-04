إسرائيل: طائرات النانو بدون طيار الجديدة تحد من المخاطر التي يتعرض لها الجنود في الميدان

قام مركز رافائيل لريادة الأعمال والابتكار في شمال إسرائيل، بعرض طائراته النانوية الجديدة

كشفت الشركة الامنية الإسرائيلية رافائيل النقاب، اليوم الثلاثاء، عن سلسلة جديدة من أنظمة الدفاع الذاتي المتطورة للغاية، وتم تطويره للحد من المخاطر على الجنود المنتشرين في الميدان، والتي مستوحى كل عنصر منها من حيوان مختلف.

وقام مركز رافائيل لريادة الأعمال والابتكار في شمال إسرائيل، بعرض طائراته النانوية الجديدة ، بما في ذلك المركبة الجوية غير المأهولة ماجيك فلاي نانو ، بالإضافة إلى المركبات الأرضية غير المأهولة والكلب والثعبان الآلي، حسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وقال مدير مركز رافائيل لريادة الأعمال والابتكار، نعوم باراك: "فقط البشر والحيوانات هم من يستطيعون دخول المباني، الأمر الذي قد يشكل مخاطرة كبيرة بالنسبة للجندي في مهمة". مضيفا "بملاحظة الطريقة التي تتبعها الحيوانات مثل الذبابة أو الأفعى ، فهم مهندسونا أن المحاكاة الحيوية يمكن أن تكون إجابة مثيرة للاهتمام".

يشار إلى أن الأنظمة التي طورها المهندسون بأنظمة التحكم الأرضية، مجهزة بأجهزة استشعار فائقة القوة لاستكشاف المناطق المحيطة ومعالجة جميع البيانات التي تم جمعها في الوقت الفعلي، ويمكن تشغيلها بواسطة جندي واحد فقط خارج المجال البصري.