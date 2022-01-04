"ستواصل العمل مع إسرائيل من أجل تحقيق المعاملة المتساوية لجميع الأمريكيين الذين يسعون للدخول إلى إسرائيل"

أعلنت وزير الداخلية الاسرائيلية اليوم، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل ستخفف القيود المفروضة على دخول المواطنين الأمريكيين من أصول فلسطينية, لمعالجة عقبة رئيسية في جهود إسرائيل لإدراجها في برنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة.

وكانت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أييليت شاكيد، قد أكدت خلال مؤتمر صحافي اليوم"إذا حدثت هذه العملية بالفعل فإن الشاباك يمكنه التعامل مع الأمر، وبالنسبة للأمريكي من أصول فلسطينية أيضًا سيكون قادرًا على دخول إسرائيل مثل أي أمريكي" مشيرة إلى أن إسرائيل ستُضاف إلى برنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول بحلول بداية عام 2023

وأضافت شاكيد إنه "من المقرر أن يصل وفد من وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إلى إسرائيل الشهر المقبل لعقد اجتماعات مع نظرائهم الإسرائيليين بهدف دفع الجهود لجعل إسرائيل الدولة الأربعين في برنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول الى الولايات المتحدة".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، قد تطرق إلى تطورات مبادرة التأشيرات في 28 ديسمبر /كانون ثاني، موضحًا أن بلاده "ستواصل العمل مع إسرائيل من أجل تحقيق المعاملة المتساوية لجميع الأمريكيين ... الذين يسعون للدخول إلى إسرائيل أو العبور عبرها. "

يشار أنه يُمنع الأمريكيون من اصول فلسطينية الذين يحاولون الوصول إلى إسرائيل من الخارج أحيانًا من دخول البلاد، ويواجه آخرون إجراءات أمنية مطولة عند استخدام مطارات الدولة، الشئ الذي يدفع العديد من الأمريكيين الفلسطينيين إلى التوجه إلى الأردن بدلاً من ذلك للسفر بالطائرة.