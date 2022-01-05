الصحة الإسرائيلية تعقد اجتماعاً للتباحث في مدى تأثير المتحور الفرنسي الجديد

يعتبر المتحور مصدر قلق لأنه يحتوي على 46 طفرة، أكثر من الأوميكرون وتبين أن احداها تعمل على خفض فاعلية اللقاح

من المتوقع أن يجري المتخصصون في وزارة الصحة مناقشة حول المتحور الجديد الذي تم اكتشافه في فرنسا، حسبما علم موقع N12 اليوم (الأربعاء). ويتمحور النقاش حول دراسة المتحور الجديد الذي يسمى باللغة المهنية B.1.640.2 ، وتتبع مدى تأثيره. يعتبر المتحور مصدر قلق لأنه يحتوي على 46 طفرة، أكثر من الأوميكرون، وتبين أن إحداها تعمل على خفض فاعلية اللقاح، وفق النشر في موقع واينت.

أما الاسم المؤقت لهذا المتغير فهو - IHU - نسبة إلى المعهد الفرنسي في مرسيليا الذي اكتشفه. وبحسب تقارير إعلامية فرنسية، فقد تم تشخيص المتحور بعد عودة مواطن فرنسي من الكاميرون إلى جنوب البلاد. ونقل هذا العدوى بمجرد عودته، الى 12 شخصًا آخرين.

وأفيد أن يحتوي المتحور على طفرة E484K - والتي يمكن أن تسبب انخفاضًا في فعالية اللقاح. وفي إسرائيل، يتم العمل على مراقبة المتحور الجديد، ضمن عملية المراقبة الجارية لتعقب المتحورات المختلفة، التي يتم اكتشافها في جميع أنحاء العالم.

وتم الإبلاغ عن اكتشاف المتحور الجديد، يوم أمس في شبكات الإعلام الفرنسية. ووفقًا للتقارير، فإن حيازة المتحور على 46 طفرة قد تشير إلى أنه قد يكون "أكثر مقاومة للقاح وأكثر عدوى من الفيروس الأصلي" - على غرار أوميكرون. ومع ذلك، لا تزال المعلومات المتعلقة بالمتحور أولية ولم يتم إثبات مقاومتها للقاحات الموجودة.

ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أنه تم اكتشاف المتحور في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر بالتوازي مع اكتشاف اوميكرون، ولم يرصف منه منذ ذلك الحين سوى 20 حالة، مقارنة بـ 120.000 من متحور اوميكرون. المر الذي قد يعني أن اوميكرون يتفوق عليه من حيث العدوى وبالتالي فإن فرص تمدده ليست كبيرة. ومع ذلك فإنه يبدو أنه بدأ يثير القلق الآن بسبب طفراته المكتشفة حديثًا.