وزارة الصحة الإسرائيلية توصي بإنهاء حظر السفر الى الدول المصنفة حمراء ابتداء من منتصف الليلة

الدول المتاحة هي الإمارات والولايات المتحدة وإثيوبيا والمملكة المتحدة وتنزانيا والمكسيك وسويسرا وتركيا

أوصت وزارة الصحة الحكومة بإنهاء العمل بحظر السفر الى كافة الدول المصنفة بالحمراء في هذه المرحلة، على أساس معدل انتشار المرض لدى الدخول الى إسرائيل مقارنة بمعدل الإصابة في المجتمع. يدخل القرار حيز التنفيذ اليوم الخميس السادس من كانون الثاني، في منتصف الليل (ليلة الخميس والجمعة)، رهنا بموافقة الحكومة ولجنة الدستور في الكنيست.

وتم قبول توصية وزارة الصحة على ضوء السياسة التي حددتها الحكومة مسبقًا، والتي بموجبها يتم تعليق العمل وفق آلية الدول الحمراء في حالة يكون فيها عدد المواطنين القادمين من الخارج أقل من 5٪ من إجمالي حالات الإصابة في البلاد.

وفي حديث له مع قناة i24news قال البروفسور سلمان زرقا منسق شؤون كورونا، ردًا على سؤال حول قرار رفع الحظر عن الدول المصنفة حمراء: "للأسف إسرائيل هي بالفعل دولة حمراء، وما دمنا كذلك فليس هناك من سبب يبرر عدم السماح لمواطني إسرائيل بالسفر إلى دولة حمراء أخرى".

أما الدول التي سيتم إزالتها من قائمة البلدان الحمراء وتحويلها إلى التصنيف البرتقالي: الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وإثيوبيا والمملكة المتحدة وتنزانيا والمكسيك وسويسرا وتركيا.

وعلى الرغم من التغيير في تعريف الدول، تجدر الإشارة إلى أن حالة المرض في العديد من البلدان حول العالم أشد منها في إسرائيل، وبالتالي فمن المستحسن تجنب الوصول إلى هذه الأماكن دون داع قدر الإمكان.

وبالنسبة للعائدين من البلدان البرتقالية التصنيف فسواء كانوا من فئة المطعمين أو المتعافين بإمكانهم الخروج من الحجر الصحي بعد تلقي نتيجة اختبار سلبية في مطار بن غوريون أو بعد مرور 24 ساعة (الأسرع من بينهما).

أما العائدون غير المطعمين ومن غير فئة المتشافين فلن يتمكنوا من مغادرة الحجر الصحي إلا بعد تلقي نتيجة اختبارين سلبيين – الأولى عند الهبوط والثانية بعد أسبوع من الحجر. ويتم تحديد نوع الفحص للخروج من الحجر وفقًا للفئة التي يتبع لها المسافر العائد: فئة السكان في خطر يجرون فحص – PCR، فيما يجري الآخرون فحوصات كورونا السريعة منزلياً.