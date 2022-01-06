إسرائيل: اعتقال مشتبه به هدد وزير الأديان متان كهانا بأنه "سينتهي به الحال مثل رابين"

تشير التهديدات إلى سلسلة من الإصلاحات التي دفعها الوزير لمراجعة التحولات الدينية ونظام شهادة الكوشر

ألقت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، القبض على رجل في الخمسينيات من عمره من عسقلان، بعد يوم واحد من اتصاله بمكتب وزير الأديان متان كاهانا وتهديده أحد الموظفين، بقتل الوزير، حيث تم تقديم شكوى ضد المشتبه به، وتم فتح تحقيق في الأمر.

وقال المشتبه به عند اتصاله بموظف مكتب وزارة الأديان، "قل للوزير أن يتوقف عن إيذاء الحاخامات، وإلا سينتهي به المطاف كـ 'رابين' "، في إشارة إلى رئيس الوزراء الأسبق إسحاق رابين الذي اغتيل عام 1995 على يد متطرف يميني، مضيفا " كهانا ليس متدينا، لديه فقط كيبا على رأسه"، بحسب ما أورد موقع "ذو تايم اوف إسرايل".

وتشير التهديدات إلى سلسلة من الإصلاحات التي دفعها الوزير لمراجعة التحولات الدينية ونظام شهادة الكوشر، بهدف إضعاف احتكار الحاخامية الكبرى لهذه القضايا.