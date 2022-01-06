English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر

اسرائيل: وزارتا الصحة والتعليم تتفقان على مخطط جديد للتعليم في المدارس

i24news

دقيقة 1
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يترأس اجتماعًا لمجلس الوزراء في ديوان رئيس الوزراء في القدس في 20 يونيو 2021.
Alex Kolomoisky/POOL/Flash90رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يترأس اجتماعًا لمجلس الوزراء في ديوان رئيس الوزراء في القدس في 20 يونيو 2021.

يقضي المخطط بعودة الطلاب في المدارس ورياض الأطفال من الأسبوع المقبل للدراسة حضوريا

أعلنت وزارتا الصحة والتعليم على التوصل الى قرار حول مخطط جديد للتعليم يستبدل المخطط القديم الذي اعتمد "برنامج الإشارات الضوئية" ابتداء من الأحد المقبل. 

Video poster

وتمت الإشارة إلى أنه تم التوصل الى اتفاق بخصوص المخطط من قبل لجنة التعليم في الكنيست، ويقضي المخطط بعودة الطلاب في المدارس ورياض الأطفال من الأسبوع المقبل للدراسة حضوريا في المؤسسات التعليمية، وسيتم إلغاء العمل بمبدأ "حد 70٪" وما يتعلق بتقليص فرص اللقاءات بين الطلاب خشية من العدوى. 

وأوضحت الوزارتان أنه في حالة التعرض لمريض تم التحقق منه، فسيطلب من المؤسسات التعليمية اتباع الإجراءات وفقًا لمخطط الفحوصات والحجر الصحي وهو الأمر الجاري اتباعه في كافة المرافق. بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على أنه في حالة التعرض لمريض كورونا تم التحقق منه، سيُصرح لطبيب المنطقة في وزارة الصحة أن يأمر بإغلاق المكان بالتشاور مع مدير المنطقة المعني في وزارة التربية والتعليم.