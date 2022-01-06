اسرائيل: وزارتا الصحة والتعليم تتفقان على مخطط جديد للتعليم في المدارس

يقضي المخطط بعودة الطلاب في المدارس ورياض الأطفال من الأسبوع المقبل للدراسة حضوريا

أعلنت وزارتا الصحة والتعليم على التوصل الى قرار حول مخطط جديد للتعليم يستبدل المخطط القديم الذي اعتمد "برنامج الإشارات الضوئية" ابتداء من الأحد المقبل.

وتمت الإشارة إلى أنه تم التوصل الى اتفاق بخصوص المخطط من قبل لجنة التعليم في الكنيست، ويقضي المخطط بعودة الطلاب في المدارس ورياض الأطفال من الأسبوع المقبل للدراسة حضوريا في المؤسسات التعليمية، وسيتم إلغاء العمل بمبدأ "حد 70٪" وما يتعلق بتقليص فرص اللقاءات بين الطلاب خشية من العدوى.

وأوضحت الوزارتان أنه في حالة التعرض لمريض تم التحقق منه، فسيطلب من المؤسسات التعليمية اتباع الإجراءات وفقًا لمخطط الفحوصات والحجر الصحي وهو الأمر الجاري اتباعه في كافة المرافق. بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على أنه في حالة التعرض لمريض كورونا تم التحقق منه، سيُصرح لطبيب المنطقة في وزارة الصحة أن يأمر بإغلاق المكان بالتشاور مع مدير المنطقة المعني في وزارة التربية والتعليم.