الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة مسيرة تابعة لـ "حزب الله اللبناني" استخدمت لغايات استخباراتية

أعلن المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي ادرعي، اليوم الجمعة، أن "قوات الجيش الإسرائيلي تمكنت، مؤخرا، من إسقاط طائرة مسيرة لحزب الله عبرت الحدود تجاه السيادة الإسرائيلية واستخدمت لغايات استخباراتية وجمع معلومات"، مضيفا أن "المسيرة احتوت على صور من تمرين لقوة عسكرية تابعة للحزب تتدرب على تقنية استخدام الطائرات المسيّرة، أظهرت صور مشغليها".

وأضاف أدرعي، في تدوينة على حسابه الرسمي بتويتر، أن "قوات الجيش الإسرائيلي بدأت في الأشهر الأخيرة باعتماد تشكيلة خاصة، ضد نشاطات حزب الله باستخدام المسيرات مما ساهم في تعزيز قدرات الجيش على رصد الطائرات المسيرة التابعة للحزب بعد عبورها الحدود تجاه إسرائيل"، مشيرا إلى أن "الخطوة ساهمت في زيادة عدد الطائرات المسيرة التي تسقطها قوات الجيش، آخرها كان الأسبوع الماضي ".