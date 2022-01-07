إسرائيل: تراجع انتشار إنفلونزا الطيور في شمال البلاد دون تسجيل أي إصابة بشرية

أثر تفشي الأنفلوانزا على 20 حظيرة دجاج تضم حوالي مليون دجاجة، بالإضافة إلى 15 موطنًا للطيور في الحولة

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزارة الزراعة، اليوم الجمعة، أنه "لا يوجد ما يشير إلى إصابة البشر نتيجة لانتشار إنفلوانزا الطيور (فيروس H5N1)"، مشيرين إلى أن "الوباء قتل العشرات من الطيور الداجنة والبرية في الأسابيع الأخيرة شمال البلاد، وقد بدأ في التراجع خلال الأسبوع الماضي، بعدما وصل إلى ذروته"، وأنه "شوهد خلال اليومين الماضيين تعاف مشجع"، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة العامة "كان".

وأضاف المسؤولون الحكوميون أن "الخبراء حذروا من أن خطر انتقال إنفلوانزا الطيور إلى البشر يمثل مصدر قلق كبير ، لكن هذه المخاوف لم تتحقق".

وقد أثر تفشي الأنفلوانزا على 20 حظيرة دجاج - معظمها في شمال إسرائيل ، والتي تضم حوالي مليون دجاجة - بالإضافة إلى 15 موطنًا للطيور، وفي محمية بحيرة الحولة ، مات حوالي 5000 طائر جراء الانفلوانزا، وفق "كان".

ويذكر أن الوباء بدأ الشهر الماضي في وادي الحولة وفي بلدة مرغليوت في الجليل الأعلى بالقرب من الحدود اللبنانية.