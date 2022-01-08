الجيش الإسرائيلي يحبط تهريب حوالي 100 كيلوغرام من المخدرات عبر الحدود المصرية

"المراقبون حددوا عددا من المشتبه بهم يحاولون تهريب مخدرات من الأراضي المصرية إلى إسرائيل"

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه تمكن من إحباط محاولة تهريب شحنة كبيرة من المخدرات القادمة من الأراضي المصرية إلى داخل إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "المراقبون حددوا عددا من المشتبه بهم يحاولون تهريب مخدرات من الأراضي المصرية إلى إسرائيل"، مضيفا أن "قوات الجيش الإسرائيلي عملت على إحباط عمليات التهريب وضبطت حوالي 100 كيلوغرام (220 رطلاً) من المخدرات التي تم نقلها إلى الشرطة"، ولم يذكر البيان نوع المخدرات التي تم ضبطها، حسب صحيفة تايم أوف إسرائيل.

ايشار إلى أنه تم استخدام الحدود الإسرائيلية المصرية لسنوات عديدة كموقع للتهريب، خاصة للماريجوانا و أيضًا للمخدرات الأخرى.

ويذكر أن الجيش الإسرائيلي أحبط في الشهر الماضي، محاولة لتهريب 120 كيلوغراما من المخدرات عبر الحدود. وكانت القيمة المقدرة للشحنة مليوني شيكل أي ما يعادل (650 ألف دولار).