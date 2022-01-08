مصرع مواطن إسرائيلي في أعمال شغب بكازاخستان

وزارة الخارجية الإسرائيلية أن رجلاً إسرائيليًا يبلغ من العمر 22 عامًا قُتل في ألماتي بكازاخستان

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن رجلاً إسرائيليًا يبلغ من العمر 22 عامًا يُدعى ليفان كوجيشفيلي قُتل في ألماتي بكازاخستان أمس الجمعة خلال احتجاج عنيف.

وأعربت الوزارة في بيان لها عن تعازيها، مؤكدة أنها على اتصال بوالديه في كازاخستان وعائلته في إسرائيل ليتم نقل جثته إلى البلاد لدفنها.

وأشار البيان أيضا إلى أنه تم إصدار تحذير من السفر لكازاخستان الخميس الماضي بعد أعمال الشغب التي اندلعت في الأيام الأخيرة، كما طُلب من الإسرائيليين تجنب مراكز التجمعات.

وكانت الجالية اليهودية في ألماتي قد أوقفت أنشطتها، وقال الحاخام الأكبر لكازاخستان المنتسب إلى حركة شاباد لوبافيتش، يشايا كوهين، لوكالة التلغراف اليهودية أمس الجمعة، إن "يهود البلاد يتخلون عن الصراع، جسديًا وسياسيًا، من خلال البقاء في منازلهم حتى تعمل القوات التي تحافظ على النظام على استقرار الوضع”، حسب صحيفة تايم أوف إسرائيل.

يشار إلى أن رئيس البلاد قاسم جومرت توكاييف، رفض أمس الجمعة أي إمكانية للتفاوض مع المحتجين وسمح لقوات الأمن بـ"إطلاق النار بهدف القتل" لوضع حد لأعمال الشغب التي تخللها تبادل إطلاق نار بأسلحة نارية، إلى سقوط عشرات القتلى وأكثر من ألف جريح بحسب السلطات.

ويذكر أن كازاخستان أكبر دولة في آسيا الوسطى عرفت حركة احتجاج بدأت الأحد الماضي في المقاطعات بعد زيادة أسعار الغاز، ثم امتدت إلى مدن أخرى وخصوصا إلى ألماتي، العاصمة الاقتصادية للبلاد