اسرائيل: أكثر من 40،000 إصابة بالعدوى في جهاز التعليم وحده وبينيت يتعهد بتوزيع رزم اختبار مجانية على الطلاب

أسعار رزم الاختبار ستهبط لا محالة في المستقبل القريب على ضوء اشتداد المنافسة مع طرح المنتج نفسه في الأسواق

افتتح رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الجلسة الحكومية الأسبوعية بالقول إنه يعمل بالتعاون مع مختلف الوزارات على مواجهة التحديات المختلفة التي تفرضها على المجتمع الإسرائيلي جائحة كورونا. وقال بينيت "إنهم في الحكومة، بدأوا العمل على تحويل مليون ونصف رزمة اختبار كورونا المنزلية إلى دور رعاية المسنين، حيث تشتد الحاجة إليها. مضيفاً " إننا نحرص على توفير الحماية القصوى قدر الإمكان لدور رعاية المسنين، بهدف حماية الفئات الأكثر ضعفاً المعرضين للإصابة خشية إصابتهم، على نحو خطير يستلزم نقلهم إلى المستشفيات.

وتتطرق بينيت كذلك الى "العمل بالتوازي على تأمين جرعة التعزيز للبالغين، فقد وصل عدد متلقي الجرعة الرابعة من اللقاح ربع مليون نسمة، ووصفها على أنها "استجابة استثنائية ستغنينا عن الكثير من الأمراض الخطيرة والمعاناة".

وفيما يتعلق بالأطفال، أضاف "نحن مهتمون بمحنة الجمهور ونعيشها عن كثب أيضًا. لدي أيضًا أربعة أطفال يجب أن أجري لهم الاختبارات المنزلية، لأتحقق من سلامتهم. لقد عملنا خلال يوم السبت لإيجاد الحلول".

وأضاف "يمكنني أن أعلن أنه سيتم حاليًا توفير رزم اختبار كورونا مجانية للطلاب. سيحصل كل طفل في إسرائيل - في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية، وكذلك طاقم التدريس على ثلاث رزم اختبار في الأيام المقبلة. لقد حرصنا مسبقًا على نقل قوائم الجرد إلى المدارس لمثل هذا الموقف، والآن يتم استخدام هذه الرزم لتخفيف العبء عن الآباء.

وفيما يتعلق بسعر تلك الرزم أكد رئيس الوزراء أنه يجري اتصالا مع شبكات الفارم لخفض أسعار الاختبارات. ولفت الى أن الأسعار ستهبط لا محالة في المستقبل القريب على ضوء اشتداد المنافسة مع طرح المنتج نفسه في الأسواق من قبل عدة شركات.

وأشار بينيت الى أن الوضع ليس سهلا، على نطاق عالمي، "ففي جميع أنحاء العالم هناك أعداد هائلة تم التحقق منها على نحو غير مسبوق، العالم كله في وضع معقد وفوضوي، في الولايات المتحدة وحدها هناك ما يقرب من مليون شخص تم التحقق منهم يوميًا.

وبالرغم من استعداداتنا، فإن بداية أي موجة تكون صعبة ومرهقة، فكم بالحري حين تكون العدوى عامة كما هي بحالة أوميكرون. أجرينا استعداداتنا من حيث تجهيز المستشفيات بالأدوية والأسرة، وتأمين إمكانية الحصول على اللقاحات للأطفال وحماية المسنين واللقاح الرابع، والآن سنهتم أيضًا بالفحوصات.

هذا الصباح وحده، وصلت 5000 حزمة علاجية من إنتاج شركة ميرك، وهي ذات فاعلية بالنسبة للمرضى المعرضين لمخاطر عالية. هذا بالإضافة إلى حيازتنا أدوية فايزر والتي تعطى على شكل حبوب لمدة خمسة أيام".

واختتم بينيت كلامه بالقول "سنعرف كيف نستمر في إيجاد التوازن بين إتاحة حرية العمل لقتصاد والمرافق وبين إدارة الأزمة. هذه الموجة لن تستمر إلى الأبد، سن سوف نواجه بضعة أسابيع شاقة، لكننا سنتجاوز هذه الأزمة معًا".

هذا ويشار الى أن عدد الإصابات بلغ أمس سقفاً جديداً حيث وصل الى 18.806 حالة محققة، فيما يبلغ عدد مرضى كورونا في اسرائيل 115،10 آلاف شخص، في حين وصل عدد الحالات الحرجة الى 205 يتلقون العلاج المناسب في المستشفيات.