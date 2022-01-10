كورونا : وزارة السياحة الإسرائيلية تطلق موقع إلكتروني خاص للمسافرين الأجانب

يتضمن الموقع سرد المعلومات في ثلاثة أقسام من أجل تسهيل الوصول إلى جميع المعلومات ذات الصلة

أعلنت وزارة السياحة الإسرائيلية، أمس الأحد، عن إطلاق موقع إلكتروني يسرد أحدث الإرشادات والقيود المتعلقة بتفشي وباء كورونا في البلاد.

ويتضمن الموقع سرد المعلومات في ثلاثة أقسام من أجل تسهيل الوصول إلى جميع المعلومات ذات الصلة، القسم الأول، بعنوان "التخطيط لرحلتك" اللقاحات المعترف بها في إسرائيل، وتفاصيل جدول التطعيم الكامل، والمستندات المطلوبة لدخول إسرائيل.

ويشير قسم الثاني إلى المواقع المختلفة لمراكز اختبار فحص كوفيد والمستشفيات أثناء إقامتك، في جميع أنحاء إسرائيل وما يجب على السياح فعله إذا احتاجوا إلى الخضوع للاختبار أثناء زيارتهم للبلاد.

أما القسم الثالث والآخير، يوفر معلومات عن الاختبارات التي يتعين إجراؤها والوثائق المطلوبة قبل رحلة العودة من مطار بن غوريون.

يشار إلى أن الوزارة أطلقت هذه الخدمة بعد إعادة فتح المجال الجوي والسماح بدخول المسافرين الأجانب لإسرائيل والذين تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا.