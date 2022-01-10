وباء كورونا: يائير لبيد يعترف بأخطاء الحكومة الإسرائيلية في إدارة أزمة موجة المتحورة "أوميكرون"

"هدف إسرائيل هو تحقيق توازن بين الحفاظ على اقتصاد مفتوح مع منع ارتفاع عدد القتلى"

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الاثنين، أن "الحكومة الإسرائيلية ارتكبت أخطاء" في إدارة أزمة الموجة الحالية من متحور وباء كورونا 'أميكرون' ، مشيرا إلى أنه "لن تكون جميع قرارات الحكومة صحيحة"، و أن الخطأ في مواجهة الفيروس، وارد، سواء في إسرائيل أو في أي بلد آخر".

وأضاف لابيد أن "الوباء يتغير طوال الوقت، وتتغير التعليمات بشكل متكرر"، وأنه "عندما تعمل بسرعة، توجد أخطاء، ولكن الأهم هو القدرة على العمل معها وتصحيحها في نفس الوقت"، وفق ما نشره مكتب الخارجية الإسرائيلية.

وأشار لابيد إلى أنه "على علم بالمشكلة التي تطرحها الطوابير الطويلة عند مدخل مراكز الاختبار" إضافة إلى "الاضطرابات في المدارس"، مشيرا إلى أن "الحكومة تتعامل مع كل هذا بشكل أفضل وأسرع، وبتنسيق من معظم الحكومات في جميع أنحاء العالم ، لكنه لن يكون مثاليًا على الإطلاق".

ولفت لابيد إلى أن "الحكومة تريد تعويض المؤسسات التجارية المتضررة من تداعيات الوباء"، مؤكدا على أن "هدف إسرائيل هو تحقيق توازن بين الحفاظ على اقتصاد مفتوح مع منع ارتفاع عدد القتلى".

واضطر يائير لابيد إلى الدخول في الحجر الصحي بعد تواصله مع شخص مصاب، اليوم الاثنين.