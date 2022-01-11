اسرائيل: تسجيل 37887 إصابة جديدة بكورونا و247 شخصًا بحالة حرجة

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن 50 بالمائة من الأوروبيين سيصابون بأوميكرون خلال شهرين إذا استمرت وتيرة الوباء

كشفت وزارة الصحة الإسرائيلية عن أرقام غير مسبوقة من الإصابات بعدوى كورونا حيث سجلت في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة 37887 إصابة جديدة، تم التحقق منها أمس. وأضافت الوزارة أنه تم إجراء 332993 فحص كورونا للتأكد من ثبوت العدوى أو عدمها. وبلغ عدد المرضى بحالة حرجة 247 مريضا من بينهم 59 شخصا مربوطون بجهاز أكمو للمساعدة على التنفس.

وتفيد المعطيات بأن 367670 شخصا حصلوا على جرعة التعزيز الرابعة، فيما حصل 4346855 على جرعة اللقاح الثالثة.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن 50 بالمائة من الأوروبيين سيصابون بأوميكرون خلال شهرين إذا استمرت وتيرة تفشي الوباء على هذه الحال.

وتم الإعلان صباح اليوم الثلاثاء عن إعادة تجهيز وحدة كورونا للأطفال بمستشفى صفرا للأطفال بمركز شيبا الطبي وسط اسرائيل حيث يخضع حاليًا للعلاج ثلاثة أطفال وأفيد أن الوحدة على استعداد لاستقبال حتى 50 طفلا بحال اشتد الوباء.

وفي السياق قال منسق مكافحة كورونا سلمان زرقا "إننا في خضم موجة خامسة مزدوجة لمتحوري أوميكرون ودلتا" مرجحا أن تستمر هذه الموجة ما بين "ثلاثة وخمسة أسابيع".

ودعا زرقا خلال إيجاز لصحفيين أمس الإثنين الجمهور إلى التحلي بالمسؤولية وبقاء كل من ظهرت عليه أعراض المرض في المنازل والخضوع للفحوص وعدم الخروج إلى العمل أو إلى المدارس" وأضاف أن "فحص الانتيجين الذي يجرى فور مخالطة مريض مؤكد قد يأتي بنتائج مغلوطة ولذا يستحسن إجراؤه بعد مرور 3 أيام "

وناشد زرقا المواطنين المنتمين إلى الفئات الخطرة والمسنين إلى تلقي الجرعة الرابعة والتقيد بالتعليمات الصحية".

وأفادت هيئة البث الرسمية كان 11 خلال نشرة الأخبار المسائية أمس بأنه تم إطلاع رئيس الوزراء نفتالي بينيت، على تكهنات سيتغيب بحسبها، الأسبوع المقبل حوالي 30٪ من القوى العاملة، عن العمل في المرافق المختلفة في الدولة نظراً لبقائهم في الحجر الصحي. وأوصى فريق خبراء علاج الأوبئة مجلس وزراء كورونا بتقصير فترة الحجر الصحي الى أسبوع واحد فيما دعا وزراء في الكابينيت الى تقليص المدة الى خمسة أيام فقط.