الشرطة الإسرائيلية: اعتقال 30 من سكان كفر قاسم والسلطة الفلسطينية بجهود عميل سري عربي

قامت الوحدة المكلفة بالعملاء في الشرطة بمرافقة الوكيل طيلة الفترة، حيث وثق صفقات شراء لعشرات الأسلحة والمسدسات

كشفت مصادر شرطية في اسرائيل عن نجاح تحقيق سري، انطلق العمل به العام الماضي، اشتمل على تجنيد عميل عربي على نحو سري من أبناء المجتمع العربي في اسرائيل، أفضى إلى اعتقال 30 من سكان كفر قاسم والسلطة الفلسطينية، على ما أفاد موقع الآن 14 الإخباري. وأضافت الشرطة أنه تم تفعيل العميل بصورة سرية وسط المواطنين العرب في إسرائيل، وقام بجمع الأدلة ضد العشرات من سكان المثلث والسلطة الفلسطينية.

وقامت الوحدة المكلفة بالعملاء في الشرطة بمرافقة الوكيل طيلة الفترة، حيث وثق صفقات شراء لعشرات الأسلحة والمسدسات وغيرها من الأسلحة والمخدرات بمختلف أنواعها مثل المعروفة بالإكستازي والكريستال.

وأدير التحقيق السري في مركز الشرطة المركزي بعد الاشتباه في حيازة وتهريب أسلحة، ومخدرات بمختلف أنواعها. وتم القبض على جميع المتهمين في القضية.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنه "توجه عشرات من رجال المباحث وجنود حرس الحدود صباح اليوم الثلاثاء إلى مدينة قاسم، واعتقلوا المشتبه بهم الذين تم إحضارهم للاستجواب في مكاتب الوحدة المركزية في لواء المركز، وسيتم إحضارهم في وقت لاحق من اليوم الى محكمة الصلح في ريشون لتسيون لتمديد الاعتقال".

يشار الى ان السلطات الأمنية في اسرائيل تعمل في الآونة الأخيرة، بشكل مكثف ومتتابع، على تطويق آفة استخدام السلاح غير القانوني في أوساط الجمهور العربي في اسرائيل ولا سيما العصابات المنظمة. وتم الإعلان في الربع الأخير من تشرين الأول/نوفمبر عن عملية شرطية واسعة وغير مسبوقة استهدفت منطقة النقب للقضاء على الجريمة في المجتمع البدوي. ونفذت الشرطة مداهمات على اهداف استخباراتية شملت محاولة لضبط اسلحة ومخدرات، جرائم اقتصادية وغيرها.