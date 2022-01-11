كورونا : الجيش الإسرائيلي يلغي جميع التدريبات لجنود الاحتياط، ويحد من وقت الإجازة للقوات القتالية

تم إلى حدود الساعة تشخيص إصابة أكثر من 6000 جندي وضابط وموظف مدني بالمرض

أكد ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أنه تم إلغاء جميع التدريبات لجنود الاحتياط حتى نهاية الشهر ، فيما سيحد الجيش من وقت الإجازة للجنود المقاتلين خلال الأسبوعين المقبلين لضمان وجود قوات كافية تحت تصرفه.

وأكد الضابط الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن هذه التغييرات جاءت بعد تفشي كبير لفيروس كورونا في الأيام الأخيرة، حيث تم إلى حدود الساعة تشخيص إصابة أكثر من 6000 جندي وضابط وموظف مدني بالمرض، بزيادة أكثر من 1000 حالة خلال 24 ساعة، حسب صحيفة تايم أوف إسرائيل.

وقال الجيش إن الجنود الذين لا ينامون عادة في القاعدة سيظلون مسموحًا لهم بالحجر الصحي في منازلهم، وسيُطلب من الجنود الذين يخدمون في ما يسمى بـ "الوحدات المغلقة"، والذين ينامون في القاعدة، الحجر الصحي في منشأة عسكرية إذا اتصلوا بشخص مصاب ، بدلاً من الحجر الصحي في المنزل كما سُمح لهم بذلك حتى الآن.

كما أن الجيش الإسرائيلي يشدد قيوده على التجمعات، ويحد من عدد الاحتفالات التي ستقام خلال الشهر المقبل إلى الحد الأدنى ويمنع المدنيين من حضورها بالكامل، ولن يُسمح للمدنيين بشكل عام الدخول للقواعد العسكرية، باستثناء تلك "التي تقدم خدمات حيوية".

وأشار الضابط إلى أن الجيش يتوقع استمرار الارتفاع السريع في حالات الإصابة بكورونا في الأسابيع المقبلة على الرغم من القيود الجديدة. مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي يعمل على "خفض التهاب" تفشي المرض وضمان استمرار الجيش في العمل حسب الحاجة، مردفا أن الجيش اشترى مئات الآلاف من مجموعات الاختبار من أجل تتبع ومنع انتشار المرض بشكل أفضل من خلال الجيش.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي عاد الجمعة الماضية إلى نظام الكبسولات الذي استخدمه في الموجات السابقة ، والذي تم تصميمه لضمان قدرة الزي على العمل حتى لو أصيب جندي بداخله بفيروس كورونا. بموجب هذا النموذج، تم تقسيم الوحدات إلى مجموعات منفصلة ، نظريًا بدون اتصال جسدي مباشر بينها ، لتقليل احتمالية أن ينشر جندي مصاب المرض إلى وحدة بأكملها.

ويذكر أن الأرقام أظهرت أنه تم تشخيص ما يقرب من 5000 حالة إضافية اليوم، وارتفع عدد الحالات الخطيرة إلى 247، بزيادة 25 عن يوم أمس، وارتفع عدد القتلى بواقع 2 إلى 8271. بلغ العدد الإجمالي لحالات كورونا النشطة اليوم الثلاثاء 185753 حالة.