وزير التعاون الإقليمي: "آخر الأرقام تظهر أن إسرائيل تتجه نحو الحصانة الجماعية"

"من المحتمل إصابة ما بين 2 إلى 4 ملايين إسرائيلي في الموجة الحالية التي يغذيها متحور أوميكرون"

أكد وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج، اليوم الثلاثاء، أن الأرقام الأخيرة تظهر أن إسرائيل تتجه نحو "حصانة جماعية"، موضحا أن "الحكومة غير قادرة على إجراء جميع الفحوصات اللازمة"، بحسب ما أورده موقع واينت.

وأضاف فريج أن "الحكومة الحالية تتخذ قرارات ببذل أقصى ما في وسعها لحماية الصحة العامة باللقاحات والأدوية المضادة للفيروسات"، مشيرا إلى أن "الحجر الصحي يضر أكثر مما ينفع".

ودعا فريج إلى "الالتزام بالتوجيهات الحالية"، موضحا أن "سلوك المواطنين أكثر أهمية من أي شيء تقوم به الحكومة، وهو الذي سيحدد قراراتها".

وكشفت وزارة الصحة الإسرائيلية عن أرقام غير مسبوقة من الإصابات بعدوى كورونا حيث سجلت في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة 37887 إصابة جديدة، وأكثر من 185000 حالة نشطة.

وكان رئيس الوزراء نفتالي بينيت، قد قال في وقت سابق، إنه "من المحتمل إصابة ما بين 2 إلى 4 ملايين إسرائيلي في الموجة الحالية التي يغذيها متحور أوميكرون".