القاضي دافنا باراك إيريز: "القوانين الأساسية للقانون الإداري لا تسمح بتطبيق نص لم يعد موجودًا"

أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، وزيرة الداخلية أييليت شاكيد، بالتوقف عن حرمان الأزواج الفلسطينيين من حق الإقامة في إسرائيل، وكتب القاضي دافنا باراك إيريز في قرار بإصدار أمر قضائي مؤقت "القوانين الأساسية للقانون الإداري لا تسمح بتطبيق نص لم يعد موجودًا"، مؤكدا أن الوزيرة "تحاول تطبيق قانون انتهى العمل به في يوليو/تموز الماضي"، وفق ما نشره موقع "معاريف" العبري.

وأضاف القاضي إيريز أنه "لا يمكن لأي مكتب حكومي أن يبني أفعاله على تشريع مخطط"، مؤكدا أنه "يجب أن يتم التصرف بموجب القانون كما هو".

ويشار الى ان الائتلاف الحكومي بقيادة نفتالي بينيت، فشل في 6 يوليو/ تموز في تجديد قانون يحظر منح الجنسية للأزواج الفلسطينيين للمواطنين العرب في إسرائيل، والذي عارضته أحزاب المعارضة، بما في ذلك اليمين، في محاولة لإحراج التحالف.

وأكد مسؤول مقرب من وزيرة الداخلية، أنها "تعتزم إعادة تفعيل القانون في الأسابيع المقبلة"، و تأمل "ألا تعمل المعارضة على معارضة القانون مرة أخرى".

ودعت الوزيرة شاكيد، منذ ذلك الحين، موظفي وزارتها إلى مواصلة عملهم في تطبيق القانون، على الرغم من انتهاء صلاحيته.