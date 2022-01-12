إسرائيل تخفض مدة الحجر الصحي على مرضى كورونا إلى 7 أيام

"قررنا تقصير عدد أيام الحجر الصحي بعد فحص الأمر ووجدنا أن نسبة انتشار الفيروس بعد أسبوع منخفضة".

وافق المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية، نحمان آش، أمس الثلاثاء، على تقصير مدة الحجر الصحي المطلوبة للإسرائيليين الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا إلى أسبوع، بشرط عدم ظهور أعراض عليهم خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من تلك الأيام السبعة.

وقال آش: "قررنا تقصير عدد أيام الحجر الصحي بعد فحص الأمر ووجدنا أن نسبة انتشار الفيروس بعد أسبوع منخفضة". مضيفا "سيساعد هذا القرار الاقتصاد على الاستمرار في العمل في ظروف ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض ، مع الحفاظ على الصحة العامة". حسب صحيفة تايم أوف إسرائيل.

وفي نفس السياق، قال وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هوروفتش في البيان: "لن نفرض على الأشخاص البقاء في الحجر الصحي لفترة أطول من اللازم، من أجل حماية صحتهم وكذلك الاقتصاد والتعليم والثقافة ومواصلة الحياة الطبيعية قدر الإمكان إلى جانب فيروس كورونا". .

وأشار بيان الوزارة أنه أعلن عن المبادئ التوجيهية الجديدة وفق الاختبارات الأخيرة على المرضى المصابين بأوميكرون، حيث لم يكن لدى معظمهم عينات فيروسات قابلة للحياة في دمائهم بعد أسبوع. واكتشف الباحثون وجود فيروس حي في عينة واحدة فقط من أصل 15 عينة اختبروها، مما يشير إلى أن فرصة نقل الفيروس بعد أسبوع كانت منخفضة.

وفي المقابل سيُطلب من أولئك الذين ما زالوا تظهر عليهم الأعراض طوال الأسبوع عزلهم لمدة 10 أيام ، تماشياً مع سياسة الحجر الصحي الحالية لأي شخص مصاب بفيروس كورونا.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قد أكد أمس الثلاثاء، أن الحفاظ على الاقتصاد يعمل كأولوية، مضيفا أنه "سيبقى السوق مفتوحًا قدر الإمكان وسيظل الاقتصاد يعمل". مشددا "لا أريد أن أرى الناس يفقدون وظائفهم ويغلقون مشاريعهم. »

يشار إلى أن إسرائيل أكدت عددًا مذهلاً من الإصابات الجديدة في الأسبوع الماضي، مع تحطيم الأرقام القياسية كل يوم.

ويذكر أنه تم تسجيل 37887 حالة جديدة الإثنين الماضي، وتجاوز معدل الاختبار الإيجابي 11 ٪ ، مما يشير إلى أن العديد من الحالات كانت على الأرجح دون اكتشاف.