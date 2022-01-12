إسرائيل: إطلاق قمر اصطناعي لأول مرة من مركز الفضاء في الناصرة

عبد الله حطبة: "بدأنا مشروعًا آخر لبناء قمر صناعي بالتعاون مع الإمارات من أجل تصوير النشاط القمري"

أعلنت إسرائيل أنه سيتم الخميس المقبل إطلاق لأول مرة قمرا صناعيا من مركز الفضاء في الناصرة شمال البلاد، و سيتم بث الإطلاق على الساعة 4 مساءً على الهواء مباشرة في الولايات المتحدة.

وقال الدكتور عبد الله خطيب: "بفضل هذا المشروع، وبعد أن اكتسبنا بالفعل المعرفة في مجال الأقمار الصناعية، بدأنا مشروعًا آخر لبناء قمر صناعي بالتعاون مع الإمارات من أجل تصوير النشاط القمري خلال شهر رمضان للاحتفال ببداية صوم شهر رمضان".

يشار أنه تم بناء القمر الصناعي في مركز الفضاء في الناصرة، و سيقام هذا الحدث بالتعاون مع بلدية الناصرة وبالتنسيق مع وكالة الفضاء.