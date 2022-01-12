الأمن العام"الشاباك" يكشف عن اعتقال 5 إسرائيليين تجندوا للتجسس لصالح إيران

قادت عمليات التعقب المستمر والتحقيقات مع المشتبه بهن الى الإمساك بأدلة تشير الى تورطهن بالتخابر مع عميل إيراني

سمح الأمن العام- الشاباك عصر اليوم الأربعاء، بالكشف عن نجاح المخابرات بوضع يدها على الضالعين بعمليات تجسس لصالح إيران وإحباط المسعى الذي هدف إلى تجنيد مواطنات إسرائيليات وتكليفهن بمهمات تجسسية، أضف الى تقديمها لوائح اتهام بحق خمسة أشخاص.

وتفيد المعلومات الواردة أن وحدة التحقيقات لاهف 433 في شرطة اسرائيل ومخابرات الأمن العام أجريتا بالتعاون وبجهود متضافرة تحقيقا سريا خلال الأسابيع الماضية بعد الاشتباه بعدد من المواطنات الإسرائيليات على انه تم تجنيدهن من قبل المخابرات الإيرانية للقيام بمهمات داخل حدود دولة اسرائيل.

وقادت عمليات التعقب المستمر والتحقيقات مع المشتبه بهن الى الإمساك بأدلة تشير الى تورطهن بالتخابر مع عميل إيراني. وتجمعت أدلة وفيرة بفضل التحقيقات تشير الى جريان التخابر بشكل اكيد وقد تم تقديم لوائح اتهام بحق قسم من المشتبه بهن.

وبحسب المعلومات فإن التواصل قد جرى بداية من خلال الفيسبوك من قبل الشخص الذي انتحل صفة يهودي يعيش في ايران، ويدعى رامبود نمدار. ومن ثم، تم التخابر بينه وبين الإسرائيليات من خلال تطبيق الواتساب، بحسب طلبه. وأفيد أيضاً أنه امتنع خلال محادثات التشات المصورة من الكشف عن وجهه بادعاء أن الكاميرا التي بحوزته معطلة.

وبالرغم من أن الرجل أصثار شكوك أولئك النسوة بكونه من المخابرات الإيرانية لم يمنع ذلك بعضهن من مواصلة التخابر معه ووافقن على تنفيذ المهام التي كلفهن بها مقابل الحصول على المال.

يشار الى أن الكشف عن أسماء المتورطات محظور وفق أمر حظر النشر الذي صدر بناء على طلب محامي الدفاع.

ومن بين المهام التي أقبلت سيدة بالأربعين من عمرها على تنفيذها هي تصوير مبنى السفارة الأمريكية في تل أبيب، وتصوير داخل وزارة الداخلية في المدينة التي تقطنها (حولون)، ناهيك عن قيام الزوج بمساعدة زوجته على تنفيذ المهمة من خلال القيادة بها الى الهدف لالتقاط الصور.

وفي تعقيب له على كشف المخابرات بخصوص تقديم لوائح اتهام ضد مواطنات اسرائيليات يشتبه بتورطهن بالتجسس لصالح ايران قال رئيس الورزاء نفتالي بينيت إن "محاولات أيران ضد أمن اسرائيل لا تتوقف حصرا عند المجالين الأمني والمخابراتي، بل تتوسع الى إعمال جهود للتأثير على مواطني اسرائيل والمجتمع الإسرائيلي لزرع التقطب والانقسام وزعزعة الاستقرار السياسي في اسرائيل والمس بثقة الجمهور في نظام الحكم".

وبحسب النشر في موقع واينت فقد تبين أن أربعًا من النساء المتورطات في الاستجابة لمطالب العميل الإيراني هن من أصول فارسية إضافة الى مواطن اسرائيلي متورط بالقضية نفسها.

ووصف مسؤول كبير في المخابرات القضية بانها خطيرة، حيث تم اكتشاف المتورطين وإحباط محاولة إقامة شبكة تجسس لصالح ايران تعمل داخل حدود اسرائيل. وأشار المتحدث الى ان المتورطين آثروا مواصلة التخابر مع الرجل بالرغم من اكتشافهم حقيقة هويته وبذلك وضعوا أنفسهم بمرمى الخطر وزجوا بأمن اسرائيل ومواطنيها بنفس الهاوية.

وأكد المسؤول أن مخابرات الأمن العام ستواصل عملها في إحباط كافة نشاطات المخابرات الإيرانية بما في ذلك رصد نشاطاتها في شبكات التواصل الإجتماعي.