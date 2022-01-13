إسرائيل/ مقتل الضابطين في الأغوار: نتائج التحقيق الأولية تشير الى عدم التنسيق خلال مهمة ليلية

خرج فريقان بعد تدريب نهاري دون التنسيق فيما بينهما للبحث عن لصوص أسلحة ووقعت المواجهة بينهما بمسافة 10 أمتار

أشارت نتائج التحقيق الأولية، لفهم حقيقة ما جرى ليلة الأربعاء في قاعدة النبي موسى في الأغوار، الى أن فريقين خرجا في نهاية تدريب نهاري، دون التنسيق فيما بينهما للبحث عن لصوص أسلحة. وتكونت الفرقة الأولى من قائد وحيد مزود بمعدات رؤية ليلية وأسلحة، والثانية اشتملت على أربعة قادة، ثلاثة منهم قادة فصائل. وفي مرحلة معينة أثناء البحث، لمح القادة ذلك القائد الذي يسير بمفرده وقد فصلت بينه وبينهم مسافة عشرة أمتار، واعتقد أنه عثر على مشتبه بهم مسلحين، على ما أفاد موقع واينت.

وبحسب قائد القيادة المركزية، اللواء يهودا فوكس، "لم يكن هناك إطلاق نار في الهواء ولم يكن هناك إجراء اعتقال مشبوه (خلافا للتقييم الأولي) وإنما مواجهة من مسافة قريبة لا تتعدى العشرة أمتار وسط إحساس داهم بالخطر. ويبدو ان مقاتلي المجموعة الرباعية اطلقوا النار بدورهم ولكنهم لم يصيبوا الهدف. ويميل القائد فوكس الى الاعتقاد أن الضابط المنفرد أطلق النار أولاً وأصاب الهرار وأهارون.

وأفاقت البلاد الخميس، على وقع الصدمة التي أحدثها خبر مقتل ضابطين في الجيش الإسرائيلي بنيران صديقة هما الرائد اوفيك اهارون (28 عاما) والرائد ايتمار الحرار (26 عاما) تاركاً وراءه زوجة. وأفرد موقع واينت مساحة كبيرة لتغطية هذا الموضوع.

ولد الضابط أوفيك أهارون في إيلات ، وانتقلت عائلته إلى غان يفني عندما كان طفلاً. وكان من المفترض أن يقبل على الزواج في شهر تموز/يوليو القادم. ويصفه أقاربه على أنه شاب ينظر الى الحياة بإيجابية، يشجع فريق بيتار القدس، كما أنه بحد ذاته شخص رياضي. لعب كرة القدم في صفوف شباب أشدود. حصل قبل عشر سنوات على شهادة مدرب للغوص، وتجول غوصًا حول العالم.

عاش إيتامار الحرار طفلاً في موشاف بني رام، وتزوج قبل عام ونصف في حفل زفاف صغير بسبب كورونا. قال أقاربه إنه كان يحلم بالوصول إلى غولاني في سن المراهقة، وأنه كان قائدًا يحظى بإعجاب الجميع. وهز خبر مقتله الليلة الماضية، بلدة موشاف بني رام. وقال صديقه الكابتن آشر إيلوز اليوم "لقد كان إيتامار يؤدي خدمة عسكرية مجيدة". "كان يحلم بالوصول إلى غولاني ، لقد كان شخصًا ذا قيمة كبيرة. لقد تولى العديد من المناصب، وكان قائداً عظيماً ومحبوباً من قبل مرؤوسيه. تعلمت منه الكثير ، كصديق وكقائد".