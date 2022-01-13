إسرائيل: اعتقالات وإصابة متظاهرين بالاختناق والرصاص المطاطي بمظاهرات النقب ضد غرس الأشجار

خرج نحو ألفي متظاهر وفق تقديرات الشرطة الى التظاهر وقام بعضهم بإلقاء الحجارة باتجاه رجال الشرطة

تواصلت اليوم الخميس المظاهرات الإحتجاجية في النقب جنوب اسرائيل ضد مشروع غرس الأشجار الذي تقف وراءه دائرة أراضي اسرائيل (ككال)، حيث خرج نحو ألفي متظاهر وفق تقديرات الشرطة الى التظاهر وقام بعضهم بإلقاء الحجارة باتجاه رجال الشرطة.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية اليوم عن اعتقالها 13 من المتظاهرين على خلفية أعمال شغب. وأفادت الشرطة التي قامت بتفريق المتظاهرين بوساطة طائرة مسيرة لرش الغاز المسيل للدموع، على ما جاء في واينت. وأفيد أن ثلاثة من المتظاهرين أصيبوا إصابات بسيطة، وتم نقلهم الى المستشفى لتقديم العلاج. وتفيد مراسلة i24news انه "تم أكثر من 80 معتقلا أغلبيتهم من القاصرين". وأضافت "أن هنالك استنفار شعبي كبير ورفض للسياسة الإسرائيلية".

يشار الى أنه تم أمس الأربعاء اعتقال تسعة متظاهرين خلال احتجاجات عنيفة لمواطنين بدو في المنطقة التي تقوم دائرة اراضي اسرائيل (ككال) بغرس الاشجار فيها تحت حراسة مشددة من قبل رجال الشرطة. واعتقل التسعة بحسب الشرطة "بشبهة القاء الحجارة والقيام بأعمال شغب" في منطقة عشيرة الاطرش في النقب قرب قرية مولدا جنوب اسرائيل بعد احتجاجات على استمرار غرس الاشجار وعمليات تجريف الاراضي .

هذا واتضح صباح اليوم الخميس، انه جرى اقتلاع الشتلات المزروعة في عدة دونمات، بجوار قرية مولدا البدوية، على الرغم من الحماية التي وضعها في المكان، الصندوق القومي اليهودي. وتلقت شرطة البلدة بلاغًا عن اقتلاع الشتلات وباشرت التحقيق. في غضون ذلك ، أكد رئيس الصندوق القومي اليهودي أفراهام دوفديفاني في مقابلة مع Ynet أن غرس الأشجار ليس استفزازًا للسكان البدو أو غيرهم، وأنه تم التخطيط لها والموافقة عليها وفق القانون. وأوضح أن "الأعمال جارية بناء على قرارات لجنة وزارية من 2018".

يشار الى أن المواطنين في النقب، يرون أن السلطات الإسرائيلية ترمي من خلال سياسة غرس الأشجار الى تهجيرهم فيما ترى السلطات في اسرائيل انها أراض تابعة للدولة.