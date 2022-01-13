متحور جديد يشبه اوميكرون يداهم إسرائيل ووزارة الصحة بالمرصاد

تم اكتشاف 20 إصابة في إسرائيل بسلالة جديدة تدعى BA2 متفرعة من متحور أوميكرون

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية الخميس، عن وصول متحور جديد من سلالة كورونا الى البلاد، تم تعريفه من خلال الرمز BA2. وأضافت أن الحديث يدور عن متغير آخذ بالتطور جنبًا إلى جنب مع ويتم مراقبته من قبل وزارة الصحة ودول أخرى حول العالم. ولا يوجد دليل في هذه المرحلة على أنه يتصرف بشكل مختلف عن أوميكرون. وتعهدت وزارة الصحة بأنها ستطلع الجمهور على أي تطورات ذات صلة".

وأفاد موقع كان الإخباري أنه تم اكتشاف 20 إصابة في "إسرائيل" بسلالة جديدة تدعى BA2 متفرعة من متحور أوميكرون - ول تتوفر في الوقت الحالي معلومات حول خطورتها. ويعرف عن السلالة BA2 بأنها تتميز بعدد طفرات أكبر من أوميكرون الأصلي، وعليه ذهب بعض العلماء الى التكهن بأنها قد تكون أكثر خطورة.