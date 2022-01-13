"تحدث هنا امور لم تحدث منذ أوسلو. "الحجارة والإرهاب ووزراء الحكومة يشوهوننا. اخجلوا. نحن سنخرج الى النضال"

تجمع ما يزيد عن 5000 مستوطن اسرائيلي الليلة (الخميس) أمام مكتب رئيس الوزراء في القدس، للمطالبة بعدم هدم نواة مستوطنة تدعى حوميش شمال نابلس في الضفة الغربية، على ما أوضح موقع واللا في تقرير. ودعا المتظاهرون الى وقف ما وصفوه بـ "الاستيلاء الفلسطيني على المناطق المفتوحة في الضفة الغربيةوالنقب مشددين على ضرورة تنظيم عملية الإستيطان الشبابية".

يشار الى أن عملية إطلاق النار التي وقعت بالقرب من بؤرة حومش أدت الى مقتل احد الشباب القاطنين في هذه البؤرة هو يهودا ديمنتمان. وعنه قال رئيس مجلس بنيامين في الضفة يسرائيل غانتس "قبل شهر فقدنا أخا ، صديقا ، طالبا. قبل يومين ، هجوم إرهابي بالقرب من نيفيه تسوف. والحكومة الإسرائيلية تروج لعملية سياسية مع أبو مازن وتشجع الإرهابيين. هل جننتم؟" ووجه غانتس كلامه لرئيس الوزراء نفتالي بينيت "أنت تدرك جيدا أن هناك عملية استيلاء عربية وأوروبية لأراضي الضفة الغربية والنقب. لقد قررتم بيع البلد، ولن ندع ذلك يحدث ".

وأضاف رئيس مجلس بنيامين، " تحدث هنا امور لم تحدث منذ أوسلو، الحجارة والإرهاب ووزراء الحكومة يشوهوننا. اخجلوا. نحن سنخرج الى النضال، لدينا دولة واحدة في الشمال والجنوب ، في النقب وفي الضفة الغربية، وسنحرسها. ستسقط الحكومة لاننا سنبني ارض اسرائيل".