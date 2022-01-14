إسرائيل: الشرطة تنشر قوات معززة في شمال النقب تحسبا لاستمرار أعمال العنف بعد تخريب سيارات وإصابة شرطي

"قمع الشرطة بوسائل غير شرعية ومحدثة للمظاهرة الاحتجاجية التي أقيمت مساء الخميس بمحاذاة قرية السعوة"

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، عن " تعرض دورية للشرطة للرشق بالحجارة مما أدى إلى إصابة شرطي بجروح طفيفة وتحطيم نوافذ سيارة الشرطة على الطريق رقم 80 قرب قاعدة نفاتيم العسكرية" وأنها نشرت قوات معززة في شمال النقب تحسبا لاستمرار المظاهرات، ضد مشروع غرس الأشجار الذي تقف وراءه دائرة أراضي إسرائيل (ككال).

وأكد سائقون أنهم تعرضوا لـ "الرشق بالحجارة على الطريق رقم 60، مما ألحق أضرارا ببعض السيارات"، وأنه "تم الاعتداء بالحجارة على سيارة حارس مدني وإضرام النار فيها، مما دعاه إلى الاختباء في مخفر الشرطة في تل السبع"، ، وفق ما نشره موقع "هيئة البث الإسرائيلي مكان".

ومن المقرر أن يمثل المعتقلون في أعمال العنف، التي حدثت أمس في مفرق مولادا، أمام المحكمة لتمديد فترات اعتقالهم.

وفي السياق، أرسل مركز عدالة، رسالة طارئة إلى المستشار القضائي للحكومة والمفتش العام للشرطة، على خلفية ما وصفه بـ "قمع الشرطة بوسائل غير شرعية ومحدثة للمظاهرة الاحتجاجية التي أقيمت مساء الخميس بمحاذاة قرية السعوة"، على خلفية استخدام "قوات الشرطة الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع ورشه بواسطة طائرة مسيرة ".

وطالب المركز، في الرسالة، بـ "توجيه التعليمات الواضحة للشرطة بعدم التمادي" فيما وصفه بـ "الاعتداء على المواطنين العرب في النقب".

وشهد أمس الخميس، مظاهرات احتجاجية في النقب جنوب إسرائيل ضد مشروع غرس الأشجار الذي تقف وراءه دائرة أراضي إسرائيل (ككال)، حيث خرج نحو ألفي متظاهر وفق تقديرات الشرطة إلى التظاهر وقام بعضهم بإلقاء الحجارة باتجاه رجال الشرطة.