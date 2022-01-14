إسرائيل: مدراء المؤسسات التعليمية يدعون وزارتا الصحة والتعليم إلى عدم التمييز بين الأطفال الملقحين وغير الملقحين

"هناك صراع مؤلم للغاية بين الحق في التعليم والصحة العقلية، والرغبة في الضغط على السكان لتحصين الأطفال"

وجه عدد من مدراء المؤسسات التعليمية في إسرائيل، صباح اليوم الجمعة، رسالة إلى وزيرة التربية والتعليم يفعات شاشا بيتون، ووزير الصحة نيتسان هوروفيتس، يطالبون فيها بـ "وقف التمييز بين الأطفال الملقحين وغير الملقحين"، معتبرين أن الأمر فيه "ظلم وتمييز إشكالي"، وفق ما ذكرته "القناة الإسرائيلية 12".

وأضاف المدراء في الرسالة أن "التلاميذ مروا بفترة صعبة للغاية، خلال العامين الماضيين، نتيجة تفشي وباء كورونا الذي لم ينته بعد، وإننا نبذل قصارى جهدنا لرعايتهم ودعمهم، والحفاظ على استقرارهم".

كما أعرب المدراء عن أسفهم لـ "تغير الوضع في نظام التعليم بشكل كبير، منذ بداية تفشي موجة أوميكرون"، مشيرين إلى أن "الإرشادات التي تميز حاليًا بين الأطفال الملقحين وغير الملقحين 'قاسية ومسيئة' و تقوض أسس المجتمعات التي نعمل فيها".

وأكد المسؤولون أنهم يحاولون جاهدين " إيجاد حلول إبداعية تصل إلى جميع الأطفال، سواء في المدرسة أو في الحجر، من أجل إبقائهم على اتصال والحفاظ عليهم قدر الإمكان"، بحجة أن "الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارتا التربية والتعليم والصحة لها تكلفة عقلية عالية للأطفال".

وأشار المدراء إلى أنه "هناك صراع مؤلم للغاية بين الحق في التعليم والصحة العقلية، والرغبة في الضغط على السكان لتحصين الأطفال"، مطالبين بأن "يظل النظام مفتوحًا مع تغيير الإرشادات ، وأن تنطبق نفس القواعد على كل طفل، طالما أنهم غير مصابين بالوباء".