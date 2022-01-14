إسرائيل: الشرطة ستدفع 1.8 مليون شاقل لعائلة شاب إثيوبي قُتل في احتجاجات عام 2019

"الشرطي لم يكن في خطر ذلك الوقت"، وأنه "لم يكن عليه بأي حال من الأحوال إطلاق النار على الأرض"

أفاد تقرير لموقع "واينت"، اليوم الجمعة، أن "الشرطة الإسرائيلية ستدفع 1.8 مليون شاقل (505،577 دولار) إلى عائلة الشاب سليمان تيكاه، الإثيوبي-الإسرائيلي (19 عاما)، على إثر دعوة تقدمت بها ضد الشرطة بعد أن تسبب ضابط في وفاته في إطلاق نار خلال احتجاجات عام 2019".

واتُهِم الشرطي، الذي لم يعلن عن اسمه منذ الحادث، بالتسبب في مقتل تيكاه بإطلاق رصاصة على الأرض، ارتدت منها شضايا وأصابته، عوض إطلاق طلقات تحذيرية في الهواء.

أثار الحادث "اتهامات جديدة للشرطة باستخدام 'تمييز منهج' ضد الإسرائيليين من أصل إثيوبي، بعد أيام من الحادث"، مما تسبب في مظاهرات وقطع للطرق في جميع أنحاء البلاد".

وزعمت إدارة المباحث الداخلية للشرطة بوزارة العدل الإسرائيلية، أن "الشرطي لم يكن في خطر ذلك الوقت"، وأنه "لم يكن عليه بأي حال من الأحوال إطلاق النار على الأرض".

ووجهت إلى الشرطي تهمة "القتل بسبب الإهمال" ، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، ولا تزال الإجراءات ضد ضابط الشرطة جارية.

وتم نقل الشرطي إلى إدارة الإطفاء، في شباط/فبراير 2021.