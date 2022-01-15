إسرائيل: خبراء وزارة الصحة يتوقعون وصول موجة الوباء ذروتها الأسبوع الوشيك

سجل عدد افراد الطواقم الطبية الذين يخضعون للحجر الصحي رقما قياسيا حيث بلغ 6700

أكد خبراء وزارة الصحة الإسرائيلية، أنه من المحتمل أن تصل مستويات الإصابة بفيروس "كوفيد-19 الحالية الى الذروة الاسبوع القادم، حيث سيبلغ عدد الاصابات المؤكدة ما بين 90 و100 ألف شخص يوميا.

ورجح الخبراء خلال تقييم للاوضاع اجراه رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أن الموجة ستبدأ بالانحسار في الاسبوع الذي يليه .

وبشكل عام، سجل عدد افراد الطواقم الطبية الذين يخضعون للحجر الصحي رقما قياسيا حيث بلغ 6700، في حين يتوقع مسؤولون في القطاع الصحي والدوائر الحكومية حدوث بعض التشويشات في عمل المؤسسات الصحية والدوائر الا انه لا يتوقعون تعطيلا شاملا للعمل.

وكانت اوروبا ايضا قد عرفت ارتفاع كبير في مستويات الإصابة بالفيروس، حيث بلغ معدل الاصابات اليومية في فرنسا 294 الفا غير انه تم رصد انخفاض في الحالات الخطيرة لليوم الثاني على التوالي، فيما تقرر اعادة فتح مجال السفر والمتاجر في هولندا بالرغم من ارتفاع عدد الاصابات، باستثناء المطاعم والحانات والمتاحف.

يشار إلى أن إسرائيل سجلت أمس الجمعة 40430 إصابة جديدة بوباء كورونا من أصل 319،572 اختبارا تم إجراؤها الخميس الماضي، بنسبة إيجابية بلغت 12.65 في المئة وتجاوز عدد الإصابات الخطيرة 300 لأول مرة في سياق الموجة الخامسة من الوباء.