إسرائيل: بطولة صيد سمك الشبوط لمدة 125 ساعة متتالية

تغلب فريق "رويال كارب" الدرزي على الفرق الـ 23 الأخرى بحصوله على 16 رطلاً

عرفت بحيرة طبريا في شمال إسرائيل، الأسبوع الماضي، مسابقة صيد سمك الشبوط حيث قام المتنافسون بالصيد لمدة 125 ساعة متتالية، وتنافست الفرق إما لصيد أكبر عدد من أسماك الكارب أو أكبرها ، مطاردة الرقم القياسي البالغ 37 رطلاً.

قال رئيس جمعية "إسرائيل للأسماك" أندريه مازلين لـ i24NEWS، "الحظ مهم، مثل الحصول على موقع جيد أثناء السحب. عكس اتجاه الريح، مشيرا إلى أن الصيادون استخدموا وصفاتهم الخاصة للطُعم، مثل المكسرات النمرية والفلفل الحلو والذرة والحمص وشرائح اللحم، مؤكدا أنه "عندما تنبعث منها رائحة طيبة، الأسماك يأتون يركضون". موضحا أن " سمك الكارب من أذكى الأسماك. لديها ذاكرة جيدة، إذا تم القبض عليها مرة واحدة بطعم معين ، فلن يحدث ذلك مرة أخرى .

وفي نفس السياق قال أحد المنافسين أن: " سمك الكارب مريب، ولهذا السبب يكون لديك الكثير من الطُعم 100 رطل في اليوم".

وشهدت المسابقة فرقًا مكونة من شخصين أو ثلاثة أشخاص تم تخصيص قطعة أرض مساحتها 60 مترًا مربعًا على شواطئ بحيرة طبريا للصيد، وتغلب فريق "رويال كارب" الدرزي على الفرق الـ 23 الأخرى بحصوله على 16 رطلاً، حسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

يشار إلى أن المتنافسون، كان معظمهم من الإسرائيليين من الاتحاد السوفيتي السابق، يصطادون تحت قواعد صارمة مثل عدم الصيد في الماء، وعدم إطعام الأسماك، وعدم وجود طائرات بدون طيار.