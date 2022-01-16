بينيت يهدئ من روع المحللين: استريحوا فالحكومة تعمل على قدم وساق

لقد قمنا بتأمين وصول ملايين من اختبارات المستضدات الإضافية، ونحن نقوم بحماية دور رعاية المسنين بأكبر قدر ممكن

أعلن رئيس الوزراء نفتالي بينيت في بداية جلسة مجلس الوزراء صباح اليوم (الأحد) أنه من المتوقع وصول شحنة جديدة من أدوية فايزر إلى إسرائيل بحلول نهاية الأسبوع، على ما نشر موقع N12. وأضاف " نحن نقف اليوم بمواجهة مع الأيام الأكثر تعقيدًا خلال موجة كورونا الخامسة، وتنتظرنا أسابيع عصيبة.

ومع ذلك فالحكومة ماضية في القيام بواجباتها. حيث أكد أن الدولة حققت"أعلى رقم تطعيم بالجرعة الرابعة على مستوى العالم، وأن دولة إسرائيل تحمي مواطنيها الأكثر ضعفًا. وتابع "لقد قمنا بتأمين وصول ملايين من اختبارات المستضدات الإضافية، ونحن نقوم بحماية دور رعاية المسنين بأكبر قدر ممكن".

وتطرق بينيت أيضًا إلى الضرر الاقتصادي الناجم عن ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض: "إننا نحرص على ألا يدفع الأشخاص الذين يضظرون الى عزل أنفسهم من دفع الثمن اقتصاديًا للعزل ونهتم بشكل مباشر بكافة المتضررين من الموقف. اعلم أن هذه أسابيع غير سهلة، لكننا سنتجاوزها معًا، تمامًا مثلما تجاوزنا الدلتا بنجاح. لن يدوم هذا إلى الأبد ".

ودعا بينيت كافة المحللين المتشائمين من تداعيات صفقة التوصل الى اتفاق الإقرار بالذنب الخاص بزعيم المعارضة بينامين نتنياهوعلى استقرار الحكومة بالقول "استريحوا فالحكومة الاسرائيلية تعمل على قدم وساق، وتواصل العمل".

وجد 150 الف طالب ومعلم طالهم فيروس كورونا أنفسهم تحت قيد الحجر الصحي على ما أعلن مؤخرا في ظل خطة جديدة استعدادا للحالة الطارئة جراء كورونا. وتعالت الأصوات المطالبة بإغلاق المدارس والانتقال الى التعليم عن بعد، لكن وزيرة التربية والتعليم يفعات ساسا بيطون ترى بوجوب طرق هذه الإمكانية بعد أن تنفذ كفة الأمكانيات البديلة الأخرى.

وكشف تقرير في صحيفة معاريف أن بعض المدارس بادرت الى التعاطي مع الأزمة على عاتقها دون انتظار التعليمات المستجدة. ووجدت بعض المدارس الحل في اتباع خطة تدمج بين التعليم عن بعد، والتعليم في أحضان الطبيعة أو داخل جدران المدرسة وفق ما تمليه الحاجة والمعطيات الأخرى على رأسها متواليات العدوى بين الطلاب والطاقم التدريسي.

أما مستشفى شيبا على سبيل المثال فقد كشف عن معطيات مقلقة، حيث يعالج المستشفى 120 مريضا، من بينهم 9 أطفال و 10 نساء حوامل. وأضافت المعطيات ان عدد الحالات الخطيرة بلغ 45 حالة 6 منهم في وحدة العناية المركزة لكورونا و3 يستخدمون أجهزة التنفس.