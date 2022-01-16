تهدف الخطة إلى تشجيع المزيد من الزيارات إلى الموقع من خلال تحسين إمكانية الوصول إلى وسائل النقل العمومية

أكدت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد، أنها وافقت على خطة بقيمة 35 مليون دولار لتحسين البنية التحتية لحائط المبكى في القدس.

وتهدف الخطة إلى تشجيع المزيد من الزيارات إلى الموقع من خلال تحسين إمكانية الوصول إلى وسائل النقل العمومية، وتطوير برامج تعليمية جديدة، ومواصلة مشاريع التنمية القائمة.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، حسب بيان صادر عن مكتبه، “يعتبر حائط المبكى من أقدس وأهم المواقع بالنسبة للشعب اليهودي، ويقوم ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم بزيارته بانتظام”. مضيفا “أن الخطة الخمسية التي اعتمدناها للتو في مجلس الوزراء ستستمر في تحديث البنية التحتية اللازمة للموقع ، وستساعد في تشجيع وصول المزيد من الزوار”.

وتأتي تكلفة مصاريف الخطة الخمسية من ميزانيات مكتب رئيس الوزراء ووزارات الأمن والمالية والتعليم والداخلية والنقل والأمن العام والثقافة والرياضة والهجرة والعلوم والتكنولوجيا.

يشار إلى أن عدد زوار حائط المبكى من 10 ملايين إلى 12 مليونًا بين عامي 2015-2020، وفقًا لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.