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تقرير: وفد إندونيسي التقى مسؤولين في وزارة الصحة الإسرائيلية

i24NEWS

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امرأة عربية تتلقى جرعة معززة من لقاح فيروس كورونا في مركز طبي في بلدة رهط في النقب، جنوب إسرائيل، الاثنين، 16 أغسطس،2021.
AP Photo/Tsafrir Abayovامرأة عربية تتلقى جرعة معززة من لقاح فيروس كورونا في مركز طبي في بلدة رهط في النقب، جنوب إسرائيل، الاثنين، 16 أغسطس،2021.

"إسرائيل مستعدة لتبادل المعلومات والخبرات فيما يتعلق بتدبير وباء كورونا"

أفاد تقرير لإذاعة "الجيش الإسرائيلي"، اليوم الاثنين، أن "وفدا من المسؤولين الإندونيسيين أجروا مؤخرًا زيارة إلى إسرائيل لمناقشة استراتيجيات تدبير وباء كورونا"، على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين، ولم يحدد التقرير موعد الزيارة ، وذكر فقط أنها كانت في "الأسابيع الأخيرة".

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وأشار التقرير إلى أن "الزيارة تأتي في إطار جهود إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لتوطيد العلاقات بين البلدين على أمل توسيع اتفاقيات إبراهيم، التي أدت إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والعديد من الدول الإسلامية"، بحسب ما أورده موقع "تايمز أوف إسرائيل".

وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية على أنها "تؤمن بالتعاون الدولي في كل ما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا"، وأن "إسرائيل مستعدة لتبادل المعلومات والخبرات فيما يتعلق بتدبير وباء كورونا". 

وتواجه إسرائيل حاليًا موجة من الإصابات بوباء كورونا، حيث تم تحديد أكثر من 33000 حالة جديدة في غضون الـ 24 ساعة الماضية، وبحسب الخبراء ستصل الموجة إلى ذروتها هذا الأسبوع، أو الأسبوع المقبل.