رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق قرر المضي قدما في صفقة الإقرار بالذنب

مجموعة من كبار المسؤولين في وزارة القضاء بمن فيهم المستشار القضائي افيحاي مندلبليط نفسه تميل إلى قبول الترتيب

كشفت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان" بسبق صحفي عن رضوخ رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة الراهن بنيامين نتنياهو لتوصية محاميه بقبول صفقة الإقرار بالذنب.

وبحسب النشر فإن زعيم المعارضة وافق اليوم (الأحد) على المضي قدما في المفاوضات من أجل إبرام صفقة إقرار بالذنب مع نيابة الدولة. وأبدى الطرفان استعدادهما لمواصلة الحوار على هدي المخطط. ونقل مصدر مطلع حقيقة ما جرى خلال اجتماع تفاوضي الليلة الماضية في منزل أحد محامي نتنياهو، فقد حثه المحامون على قبول الاتفاق، بينما أبدى نتنياهو تعنته وأصراره على النأي بنفسه عن اتفاق من هذا النوع وأوضح أنه لن يقبله بأي ثمن.

وحضر اللقاء، اضافة الى المحامين، جميع افراد اسرة زعيم المعارضة وزوجته سارة وولداه يائير وافنير وصديقه المقرب منه ناتان ايشيل. وأفيد أن نتنياهو مهتم حاليا بالمضي قدما بالاتفاق لكنه ما زال يأمل في تحسينه. وبحسب النشر في موقع كان الإخباري فإن أفراد عائلة نتنياهو ما زالوا يعارضون الخطوة بدرجات متفاوتة.

وتقرر في نهاية الاجتماع تسريع الاتصالات مع النائب العام لاتخاذ قرار في الأيام المقبلة.

وجاء في النشرة المسائية التي تبث على القناة كان 11 أن مجموعة من كبار المسؤولين في وزارة القضاء بمن فيهم المستشار القضائي افيحاي مندلبليط نفسه تميل إلى قبول الترتيب المشمول في المخطط والذي يثير الجدل على أكثر من مستوى، طالما بقي الأساس الجوهري للائحة الاتهام في الملفين 1000 و 4000 موجودًا.

ويصر ماندلبليت على أن نتنياهو "يجب أن يوافق أولاً على خطر إدانته بالاحتيال وخيانة الأمانة في القضية 1000 والقضية 4000. سيبقى أيضًا عضوًا في الكنيست حتى تحدد المحكمة عقوبته، وتحكم عليه بخدمة المجتمع"، حسبما أفادت القناة ال‘سرائيلة (12).

وذكر تقرير القناة 13 أن رئيس المحكمة العليا السابق أهارون باراك يضغط على ماندلبليت لعقد الصفقة، معتقدا أن المصلحة العامة في صفقة الإقرار بالذنب أكبر من المصلحة في المضي قدما في المحاكمة.