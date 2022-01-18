تقرير: تورط الشرطة الإسرائيلية بالتجسس على مواطنيها باستخدام برنامج NSO

من بين المستهدفين في برنامج التجسس الشرطي رؤساء بلديات ومنظمو الاحتجاجات ضد رئيس الحكومة السابق

كشف تحقيق صحفي نشره موقع كالكاليست أن شركة اسرائيل ضالعة بالتنصت على المواطنين في اسرائيل باستخدام برنامج التنصت التابع لشركة NSO دون استصدار أوامر تصرح لها القيام بذلك. وجاء في التقرير أن من بين المستهدفين في برنامج التجسس الشرطي رؤساء بلديات ومنظمو الاحتجاجات ضد رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو والتي تعرف باحتجاجات "الأعلام السوداء".

ونفت الشرطة من جانبها صحة ما ورد في التقرير وقالت: "هذه محاولة للإلحاق الضرر بالشرطة، ونحن نعمل وفقًا للقوانين".

وتطرق وزير الأمن الداخلي عومر بار ليف الى النشر بالقول إنه واثق من أن كافة عمليات التجسس التي أطلقتها الشرطة بحق مواطنين اسرائيليين، من بينهم رؤساء بلديات وناشطين في نضالات احتجاجية كاحتجاجات بلفور (ضد نتنياهو) تمت بشكل قانوني.

وقال الوزير لاستوديو واينت: "أنا أيضا لا أحب أن يتم التنصت على المكالمات الهاتفية للمدنيين، لا الشرطة ولا جهاز الأمن العام". "فكل هذه الأمور في دولة إسرائيل تحتاج إلى إذن من القاضي. تمامًا كما يوجد تصريح للتنصت على الهاتف العادي، يحدث نفس الشيء في حالة استخدام البرنامج. هذا ما قيل لي ، هذا ما فهمته وأنا يمكن أن أقول إنني سأحرص حقًا على حدوث ذلك ".

كما كشف موقع معاريف الإخباري عن تزايد الدعوات لإقامة لجنة تحقيق حكومية، في أعقاب النشر في صحيفة "كالكاليست" صباح اليوم الثلاثاء، حيث وردت ادعاءات بأن الشرطة نفذت سلسلة من عمليات التنصت واختراق الهواتف المحمولة لمواطنين إسرائيليين ليسوا مجرمين أو مشتبه بهم، دون أمر من المحكمة وبدون أي إشراف قضائي.

وتوجهت كتلة شاس الى رئيس الكنيست بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لفحص استخدام برامج التجسس وتقصي المعلومات عن الضالعين بالمسألة برمتها ابتداء من الموافقة على استخدامها ومرورًا بالمعايير والخطوات التي ينبغي اتخاذها ضد المسؤولين عن هذه الخروقات القانونية، على ما جاء في الطلب الذي قدمته شاس.

يذكر أن شركة إنتاج برنامج التجسس الإسرائيلية تورطت بحسب تقارير بإساءة استخدام البرنامج بالاستناد الى تقارير عديدة. ودعت ثالث أكبر مجموعة في البرلمان الأوروبي في 12 يناير/كانون الثاني إلى تشكيل لجنة للتحقيق في الانتهاكات التي ترتكبها حكومات الاتحاد الأوروبي باستخدام برامج تجسس قوية من إنتاج مجموعة NSO الإسرائيلية.