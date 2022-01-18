الحكومة الإسرائيلية تقر خطة بتوزيع 25-30 مليون فحص كورونا لمواطني اسرائيل مجانًا

تعتمد الخطة على تعزيز قدرة وكلاء التوصيل على نقل رزم الاختبار للمواطنين بمصداقية

أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزير الصحة نيتسان هوروفتس ووزير المالية أفيغدور ليبرمان اليوم الثلاثاء الخطوط العريضة لخطة تتتعلق بتوزيع اختبارات المستضدات الذاتية على المواطنين الإسرائيليين مجانًا. وتعتمد الخطة على تعزيز قدرة من وصفوا بـ "وكلاء التوصيل"، الذين سيتم تكليفهم بنقل رزم الاختبار الذاتي لأيدي المواطنين في إسرائيل، بما يضمن تنفيذ عملية التوزيع في أسرع وقت ممكن وبمستوى عالٍ من المصداقية.

وتمت صياغة الاعتبارات الموجهة لكيفية توزيع الاختبارات بناء على المعطيات التي تتعلق بأوضاع الفئات السكاني المختلفة في إشارة تفضيلية للفئات التي تتلقى الرعاية من خدمات الرعاية الاجتماعية، جهاز التعليم، وكبار السن ودور رعاية المسنين.

ومن المتوقع أن يبدأ توزيع الاختبارات خلال الأسبوع المقبل حسب الاستعدادات اللوجستية. وسيتم الإعلان عن الموعد المحدد لاحقًا.

وتجدر الإشارة الى أن الخطة خاضعة للتغييرات بناء على الحاجة التي تمليها التطورات الميدانية، وستتكفل البلديات والمجالس بمهام التوزيع. وسيتلقى الجهاز التعليمي (الأعمار 0-18) - 6 مجموعات لكل طالب لمدة أسبوعين في المرحلة الأولى، وسيتم فحص إمكانية التوزيع ضمن جولة ثانية لاحقًا. وتخضع عملية التوزيع لمسؤولية وزارتي الصحة والتعليم والسلطات المحلية.

أما المستشفيات ودور رعاية المسنين -فسيتم تحويل 2.5 مليون رزمة اختبار للمؤسسات وسيتم توزيعها بشكل مستقل من قبلهم وفقًا لإرشادات وزارة الصحة. وبالنسبة للسكان الذين يتلقون الخدمات من أقسام خدمات الرعاية الاجتماعية: فسيتم تقديم الدعم لحوالي 450.000 أسرة - ستحصل كل أسرة على ما مجموعه 20 اختبارًا.

كما سيتم توزيع 3 اختبارات في الأسبوع على مدى 3 أسابيع للمسنين المقيمين في دور الرعاية وعددهم 25000، وتم تكليف وزارة الرفاه وقيادة الجبهة الداخلية والسلطات المحلية بمهمة التوزيع في هذه الحالة. وتتطرق الخطة الى الطلاب الجامعيين ويبلغ عددهم نحو 350.000 طالب، وسيتم الإعلان لاحقا عن تفاصيل الخطة بشأنهم. وسيتم بالإضافة، النظر في مدى الحاجة الى توزيع هذه الاختبارات على عمال المصانع الحيوية.

وأكد رئيس الوزراء على أن "الحكومة تبحث عن أي وسيلة لمساعدة المواطنين الإسرائيليين في عبور موجة الأوميكرون. قررنا تقديم فحوصات مجانية لمواطني إسرائيل وطلابها وعامة السكان. إضافة إلى ذلك، أعلنا أمس تقصير مدة العزل إلى 5 أيام بهدف الحفاظ على سلامة الاقتصاد وعمله قدر الإمكان بحيث نجتاز معًا الموجة التي وصلت الى ذروتها".

وتفيد الإحصاءات أن عدد المقبلين على الجرعة الرابعة من اللقاح بلغ-558661 شخصاً. ويقف عدد المتطعمين بالجرعة الثالثة 405،984.

أما عدد المرضى الذين يتلقون العلاج ضد كورونا في المستشفيات فقد بلغ اليوم 498 مريضا حالتهم صعبة فيما 135 بحالة خطيرة جدا ويخضع مائة مريض لجهاز االتنفس الاصطناعي فيما 13 يخضعون لجهاز الأكمو.

ويشار الى أن 8129 موظفا في القطاع الصحي يخضع للحجر الصحي في المنازل.