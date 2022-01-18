إسرائيل: وزير المالية يطالب بإلغاء "جواز السفر الأخضر"

"هناك ضرر مباشر للاقتصاد، ونسبة كبيرة من الذعر اليومي بين المواطنين"

دعا وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، اليوم الثلاثاء، إلى "إنهاء الاستخدام الواسع لـ 'جواز السفر الأخضر' الذي يثبت التطعيم ضد وباء كورونا لدخول أماكن معينة، مؤكدا أنه "لا يوجد منطق طبي أو وبائي في بطاقة الصحة ويوافق عليه العديد من الخبراء".

وأشار ليبرمان إلى أنه "يعمل مع جميع السلطات في البلاد، لإنهاء اعتماد الجواز، والحفاظ على حياة عادية طبيعية للجميع"، لافتا إلى أنه "هناك ضرر مباشر للاقتصاد، ونسبة كبيرة من الذعر اليومي بين المواطنين".

ويُطلب حاليا، "جواز السفر الأخضر"، للدخول إلى العديد من المؤسسات العامة والخاصة في البلاد، وهو صالح فقط بعد جرعة معززة (الثالثة) أو في غضون ستة أشهر من جرعة ثانية من التطعيم ضد وباء كورونا.