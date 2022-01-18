إسرائيل تسمح ببناء أحد أطول الأبراج في البلاد

"عند اكتماله سيكون ارتفاعه 100 متر عن برج Azrieli في سارونا الذي يبلغ ارتفاعه 238 متر"

أعطت اسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر، الضوء الاخضر لبناء برج بارتفاع 350 مترًا، والمكون من 91 طابقًا، من قبل مجموعة Azrieli Group بتل أبيب، وتم تسمية المبنى باسم البرج اللولبي-حلزوني-، وسيكون جزءًا من مجمع Azrieli Center، والذي يتضمن الأبراج الدائرية والمربعة والمثلثة الشهيرة في المدينة.

وكانت مجموعة Azrieli Group، قد أعلنت عن خطط لبناء برج Spiral في ديسمبر/كانون الأول 2018، وقدرت "أن الأمر سيستغرق حوالي 6-7 سنوات ليكتمل، وبسعر حوالي 2.5 مليار شيكل (أكثر من 704 مليون يورو)"، مضيفة "أنه عند اكتماله سيكون ارتفاعه 100 متر عن برج Azrieli في سارونا الذي يبلغ ارتفاعه 238 مترًا، وهو حاليًا أطول مبنى في اسرائيل.

وتم التخطيط للبرج الحلزوني من قبل شركة الهندسة المعمارية الأمريكية Kohn Pedersen Fox Associates (KPF)، بالتعاون مع الشركات الإسرائيلية.

يشار إلى أن شركة KPF تشتهر بكونها مسؤولة عن بعض من أطول الأبراج في العالم ، بما في ذلك برج Lotte World الذي يبلغ ارتفاعه 555 مترًا في سيول، كوريا الجنوبية ، وبرج فاندربيلت الذي يبلغ ارتفاعه 435 مترًا في مانهاتن.