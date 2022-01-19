مركز السيطرة على الأمراض يحث المواطنين الأمريكيين على تجنب السفر إلى إسرائيل بسبب كورونا

"بسبب الوضع الحالي في إسرائيل، حتى المسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل قد يتعرضون لخطر الإصابة"

دعا مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) الأمريكي، أمس الثلاثاء، مواطني الولايات المتحدة إلى تجنّب السفر إلى إسرائيل بسبب الانتشار الهائل الحالي لفيروس كورونا في البلاد. مؤكدا أنه "إذا كان عليك السفر إلى إسرائيل، فتأكد من تطعيمك بالكامل قبل السفر".

وأضاف مركز السيطرة أنه "بسبب الوضع الحالي في إسرائيل ، حتى المسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل قد يتعرضون لخطر الإصابة بفيروس كوفيد ونشره".

وأشار مركز السيطرة أن أكثر من 100 دولة وإقليم في "المستوى 4 من انتشار الوباء" ،و 20 دولة أخرى من بينها المكسيك وكوبا وجامايكا والإمارات العربية المتحدة. في "المستوى 3" .

وكانت إسرائيل قد أكدت، أمس الثلاثاء عن تسجيل 33622 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد، ليرتفع العدد الإجمالي للمرضى النشطين إلى 253103 حالة، فيما تم تأكيد 65259 حالة إصابة الإثنين الماضي ، وهو أكبر عدد من الحالات اليومية الجديدة في إسرائيل منذ بداية وباء كوفيد، بحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية.

في غضون ذلك، قال وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أمس الثلاثاء إنه يريد وقف التأشيرة الخضراء، وهو دليل على أن حامله قد تم تطعيمه أو تعافيه أو اختباره مؤخرًا سلبيًا.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزير الصحة نيتسان هوروفتس ووزير المالية أفيغدور ليبرمان، كانا قد أقرا الثلاثاء الماضي خطة تتتعلق بتوزيع 25-30 مليون لاختبارات المستضدات الذاتية على المواطنين الإسرائيليين مجانًا

ويذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت ووزير الصحة نيتسان هوروفتش قاما بتقصير فترة الحجر الصحي لمرضى كوفيد من سبعة إلى خمسة أيام، على الرغم من الانتشار المستمر لمتحور أوميكرون.