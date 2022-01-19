كورونا: اسرائيل تتجاوز عتبة المليوني إصابة بكورونا منذ تفشي الوباء

رصد في الأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع الجاري رصد ما يقرب من 200 الف اسرائيلي على أنهم إيجابيون للفيروس

كشفت المعطيات الأخيرة الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية أنه تم أمس الثلاثاء تشخيص 72120 حالة إصابة بكورونا، فيما يعتبر أعلى رقم يومي منذ تفشي الوباء. واللافت أنه تم في الأيام الثلاثة الأولى من هذا الأسبوع، رصد ما يقرب من 200 الف اسرائيلي على أنهم إيجابيون للفيروس. وعلى نحو غير مسبوق كذلك، رصدت المعطيات أنه ابتداء من تفشي الوباء في اسرائيل فقد أصيب بالفيروس الى الآن أكثر من مليوني شخص.

وتظهر بيانات وزارة الصحة أن هناك 393.786 مريضا مؤكداً بكورونا في إسرائيل، غالبيتهم العظمى حالتهم خفيفة ومعتدلة جدا. ويخضع للعلاج في المستشفيات 533 مريضًا بكورونا في حالة حرجة، وتعتبر هذه زيادة مقارنة بأرقام الليلة الماضية حيث كانوا 498.

وبالأمس تلقى الجرعة الرابعة نحو 14700 مواطن إسرائيلي، وتم تطعيم ما مجموعه 574000 شخص بهذه الجرعة. وفي إشارة مشجعة تلقى بالأمس 2800 إسرائيلي الجرعة الأولى من اللقاح و6100 أخذوا اللقاح الثالث.