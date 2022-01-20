اسرائيل: المفوض العام للشرطة يتعهد بمواصلة التحقيق في العمق وإجراء التصحيحات المطلوبة

الشرطة تتبع معايير واضحة ولم تظهر التحقيقات التي اجريناها أي دليل يدل على تجاوز للتعليمات التي يفرضها القانون

علق المفوض العام للشرطة كوبي شبتاي على ما ورد في التقارير التي أعدتها صحيفة "كالكاليست" بالقول "إن الشرطة تستخدم برنامج التجسس التابع لشركة NSO لجمع معلومات استخبارية عن المدنيين بمعايير واضحة، ولم تظهر التحقيقات التي اجريناها أي دليل يدل على تجاوز للتعليمات التي يفرضها القانون".

وأضاف شبتاي: "إذا اتضح أن هناك حالات تجاوز محددة ارتكبها المدراء، فإن الشرطة تحت قيادتي ستعمل من أجل التحسين والتصحيح، بشفافية كاملة وبالتعاون مع جميع الأطراف ذات الصلة، بحسب الموقع الإخباري 13."

وكلب المفوض العام من الصحيفة أن تقوم بتزويد الشرطة "بتفاصيل محددة تجعل من الممكن التحقيق في الوقائع المزعومة". وأصدر شبتاي توجيهاته الى جهاز الشرطة بمواصلة التحقيق ومراجعة الملفات التي مضت سنوات على العمل بها، حتى ما قبل توليه إدارة الشرطة، وذلك بالتعاون مع المستشار القضائي للحكومة.

وكشف تحقيق صحفي نشره موقع كالكاليست أن شرطة اسرائيل ضالعة بالتنصت على المواطنين في اسرائيل باستخدام برنامج التنصت التابع لشركة NSO دون استصدار أوامر تصرح لها القيام بذلك. وجاء في التقرير أن من بين المستهدفين في برنامج التجسس الشرطي رؤساء بلديات ومنظمو الاحتجاجات ضد رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو والتي تعرف باحتجاجات "الأعلام السوداء".