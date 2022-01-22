إسرائيل / كوفيد: موجة أوميكرون قد تبلغ ذروتها الأسبوع المقبل، حسب الخبراء

تأتي هذه التقييمات في وقت وصلت فيه حالات الإصابة اليومية إلى مستويات قياسية، حيث تحتل إسرائيل المرتبة الثانية

أفادت قناة 12 الإسرائيلية، أمس الجمعة، أن خبراء الصحة يعتقدون أن معدل التلوث في البلاد يجب أن ينخفض ​​في غضون أيام قليلة، و أن الموجة المرتبطة بصيغة أوميكرون التي تجتاح إسرائيل حاليًا قد تبلغ ذروتها الأسبوع المقبل.

وتأتي هذه التقييمات في وقت وصلت فيه حالات الإصابة اليومية إلى مستويات قياسية، حيث تحتل إسرائيل المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد حالات العدوى مقارنة بعدد السكان خلال الأيام السبعة الماضية.

وكانت وزارة الصحة الاسرائيلية، قد أعلنت أمس الجمعة عن تشخيص ما يقرب من 70 ألف اصابة جديدة بالكورونا، وبحسب المعطيات تم نقل 1758 شخصًا إلى المستشفى، من بينهم 638 مريضًا في حالة خطيرة، وهناك 124 مصاب يرتبطون بأجهزة تنفس.

يشار أنه منذ 30 كانون الأول/ديسمبر، انخفض معامل R، الذي يشير إلى متوسط ​​عدد الإصابات الثانوية الناتجة عن حالة مصابة، حيث كان 2.12 في ذلك التاريخ حسب النشرة الرسمية لوزارة الصحة، وظل في انخفاض مستمر منذ 10 يناير /كانون الثاني عند 1.34.

ويذكر أنه إلى جانب إسرائيل، تتصدر فرنسا وأندورا وسان بيير وميكلون (جزر قبالة كندا) وغرينلاند والدنمارك القائمة العالمية من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا.