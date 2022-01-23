اسرائيل: هزة أرضية بقوة 3.7 تضرب غور الأردن شعر بها سكان البلاد من الشمال الى الجنوب

عممت السلطات على السكان توجيهات في منطقة العفولة وبيسان تحذر من وقع زلزال وشيك ودعتهم الى الخروج من منازلهم

شعر السكان في اسرائيل بالزلزال الذي وقع على عمق حوالي كيلومترين شمالي مدينة بيسان الواقعة في غور الأردن. وشعر بالهزة السكان في شمال اسرائيل على وجه الخصوص، إذ تم التبليغ من قبل العديد منهم بحسب موقع واينت انهم شعروا بالهزة التي تواصلت لثوان حيث اهتزت بهم المنازل واضطر بعضهم الى الخروج من البيت عند الساعة 11:36 ليلة أمس السبت. وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الإسرائيلية، فقد بلغت قوة الزلزال التي ضربت غور الأردن 3.7 ، وبالتحديد على بعد 16 كم شمال شرق بيسان.

ووفقًا لمعهد الزلازل الأورو-متوسطي، فقد بلغت قوة الهزة درجة أقوى وأشار الى 4.1 درجة على سلم ريختر، وبعمق 2 كم تحت الأرض. وعممت السلطات على السكان توجيهات في منطقة العفولة وبيسان تحذر الناس من وقع زلزال وشيك ودعتهم الى الخروج من منازلهم. ولم يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

وبحسب الموقع فقد توالت تبليغات من قبل المواطنين تؤكد شعورهم بالهزة على نحو أثار الهلع في العديد من الحالات في نهاريا وكفار تافور ونوف هجليل والناصرة والعفولة وحيفا ووادي الأردن من الجانبين وطبريا وصفد ناهيك عن أن مواطنين من وسط البلاد وجنوبها بلغوا بشعورهم بالهزة.