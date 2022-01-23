الحكومة الإسرائيلية تبت اليوم بمسألة إقامة لجنة تحقيق حكومية بصفقة الغواصات المشبوهة

ويرجح أن تمتنع شخصيات بارزة في اليمين الإسرائيلي من التصويت من بينهم رئيس الوزراء نفتالي بينيت

بعد أكثر من خمس سنوات من الكشف عن شبهات بالفساد فيما خص شراء الغواصات من ألمانيا، من المنتظر أن تصوت الحكومة الإسرائيلية اليوم الأحد، لصالح إقامة لجنة تحقيق حكومية يترأسها قاض للتحقيق في عمليات اتخاذ القرارات المتعلقة بإبرام الصفقات مع الجانب الألماني لتعزيز الترسانة البحرية الإسرائيلية، ومن المتوقع أن تبحث اللجنة بمدى صحة الإدعاء حول ضلوع ضباط ومسؤولين أمنيين إسرائيليين كبار بالتوسط في هذه الصفقات الأمنية الضخمة، علىما أفاد موقع والا الإخباري.

ويرجح أن تمتنع شخصيات بارزة في اليمين الإسرائيلي من التصويت من بينهم رئيس الوزراء نفتالي بينيت الذي سبق وأن أعرب عن موقفه المعارض لإقامة لجنة من هذا القبيل، فيما ستصوت وزيرة الداخلية آييلت شاكيد ضد القرار.

ومن المتوقع أن يحظى الاقتراح، الذي روج له وزير الأمن بيني غانتس بدعم من وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء يائير لابيد، بتأييد أغلبية واضحة من وزراء الحكومة. وأعلن رئيس تيكفا الجديد جدعون ساعر أنه سيعطي حرية التصويت لوزراء الحزب، وينوي ساعر نفسه دعم الاقتراح، لكن عضو حزبه وزير الإسكان زئيف إلكين يفكر في معارضته أو الامتناع عن التصويت.

وينص القرار ، كقاعدة عامة، على أن تعقد اللجنة مداولاتها خلف أبواب مغلقة، وألا تنشر محاضرها، ما لم "لا تشتمل مواضيع المناقشة على معلومات سرية أو معلومات ذات تصنيف أمني على أي مستوى من مستويات التصنيف. " كما سيخضع التقرير النهائي الذي ستصوغه اللجنة لنفس قواعد التصنيف والسرية التي سيتم تحديدها بالتنسيق مع وزارة الأمن؛ وسيرفع التقرير إلى أعضاء الحكومة وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، وفي الوقت نفسه، لا يحدد القرار موعدًا نهائيًا ويطلب فقط تقديم التقرير "في أقرب وقت ممكن".

ويكشف التقرير المنشور في والا عن تكلفة ميزانية اللجنة، التي ستبلغ بحسب ما اقترحه متخذو القرار نحو 9 مليون شيكل - سبعة من ميزانية وزارة الأمن و 2 مليون شيكل من وزارة القضاء. وسيتم تخصيص ثمانية ملكات إضافية لصالح إدارة المحاكم للدفع بأعمال اللجنة.

وميدانياً يخطط للتظاهر اليوم ناشطو ما يعرف بـ"التحقيق الآن" أمام مكتب رئيس الوزراء. وأكد هؤلاء أن "كل من يصوت ضد التصويت او يمتنع عن التصويت يبصق في وجه مواطني اسرائيل". "من غير المعقول أن تسود المصالح الشخصية والسياسات التافهة على المصلحة العامة". ويسعى المتظاهرون إلى حمل رسالة توضيح للوزراء مفادها "أن لجنة تحقيق حكومية فقط هي التي ستسقط اللثام عن قضية الفساد الأمني ​​الخطيرة في تاريخ البلاد".