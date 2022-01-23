رئيس حزب شاس آرييه درعي يقدم استقالته من الكنيست ضمن صفقة ادعاء

يستقيل من الكنيست الحالية لكن يزاول عمله البرلماني في الكنيست المقبلة وتصبح الاستقالة سارية خلال 48 ساعة

قدم النائب في الكنيست الإسرائيلي رئيس حزب شاس آرييه درعي اليوم الأحد، استقالته إلى رئيس الكنيست، عضو الكنيست ميكي ليفي، في إطار صفقة إدعاء أو ما يعرف بصفقة الإقرار بالذنب، التي سيستقيل بحسبها من الكنيست الحالية، على أن يترشح في انتخابات الكنيست المقبلة. هذا وتدخل الاستقالة حيز التنفيذ خلال ثمان وأربعين ساعة على تسليمها.

يشار الى أن يوسي طييف هو من سيحل في موقع درعي الشاغر في الكنيست وفقًا لترتيبه في قائمة الحزب، علمًا أنه كان عضوا في الكنيست الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين.

يشار الى أن المدعي العام أفيحاي ماندلبليت أعلن قبل حوالي شهر أن درعي وقع على صفقة إقرار بالذنب وسيتم توجيه تهمتين ضريبيتين له. وبموجب الاتفاق، سيستقيل درعي من الكنيست وسيتم تغريمه بمبلغ 180 ألف شيكل. لذلك، أوضح ماندلبليت، أنه لن يطالب بفرض العار على درعي، وبالتالي سيكون قادرًا على ممارسة العمل البرلماني ضمن الكنيست المقبلة.