زعيم المعارضة في اسرائيل بنيامين نتنياهو: لا صفقة بولاية مندلبليت

شدد على رفضه قبول عقوبة الفعل المشين التي تحول، بحال وافق عليها دون دخوله المعترك السياسي لمدة سبع سنوات

أعلن الموقع الإخباري حدشوت 13 الإثنين أن زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو قام منذ 3 أيام بتصوير شريط الفيديو الذي أعلن من خلاله الليلة أنه ينوي الاستمرار في قيادة الليكود، كما شدد على رفضه قبول عقوبة الفعل المشين التي تحول، بحال وافق عليها دون دخوله المعترك السياسي لمدة سبع سنوات.

وقال محامو نتنياهو إنهم تسلموا رسائل من أشخاص بمحيط المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت مفادها أنه ليس هناك أمل لعقد صفقة إقرار بالذنب خلال ولاية مندلبليت التي ستنتهي قريبًا. ويضيف الموقع أن نتنياهو تراجع عن قبوله عقوبة الفعل المشين (العار) الأمر الذي دفعه الى نشر الفيديو هذا اليوم.

ويشير الموقع الى أن زعيم المعارضة المتهم بقضايا فساد لم يحرق الجسور، بل ترك الأبواب مفتوحة لتجديد المفاوضات بخصوص صفقة قادمة تتسم بنظره بمعقولية أكبر، لكن هذا لن يحدث كما ذكر آنفاً في عهد المستشار القضائي الحالي وإنما في عهد المستشار الجديد.

وقال نتنياهو في الشريط المسجل "الجمهور بأكمله يرى ما يحدث في المحكمة و كيف جرى التحقيق ضدي. وكان هذا كافيا من أجل إنهاء هذا الموضوع وإغلاق الملفات ضدي، لكن هذا لم يحدث بعد". وأضاف " لقد تداولت وسائل الإعلام في الأيام القليلة الأخيرة معلومات مضللة حول قبولي المفترض لعقوبة الفعل المشين. وهذا ببساطة غير صحيح". وتابع زعيم المعارضة قائلاً " سأستمر في قيادة الليكود والمعسكر الوطني لحكم دولة إسرائيل".